Alešu Krivcu nacionalna zmaga na Sonyjevem fotografskem natečaju

Mednarodni natečaj World Photography Awards

20. marec 2018 ob 14:41

London - MMC RTV SLO, STA

"Tako zmaga v slovenskem delu tekmovanja kot uvrstitev med najboljše fotografije na temo narave (v odprti konkurenci) mi veliko pomenita in sta velika spodbuda za naprej," je ob novici, da je zmagovalec nacionalnega tekmovanja za Slovenijo, med drugim povedal Aleš Krivec.

Žirante mednarodnega fotografskega natečaja Sony World Photography Awards je slovenski ljubiteljski fotograf prepričal s fotografijo Blejskega jezera, ovitega v gosto meglo, sicer pa je bila na natečaju pohvaljena tudi njegova fotografija nevihte nad Ajdno.

Blejsko jezero med najbolj fotogeničnimi kraji

"Imel sem veliko srečo z nenavadnimi vremenskimi razmerami, Blejsko jezero pa je med najbolj fotogeničnimi kraji na svetu," je še dejal Krivec. Dodal je, da se vsake nagrade na tekmovanjih razveseli, tokratna pa ima zanj posebno mesto, saj gre za enega večjih fotografskih natečajev.

"Blejsko jezero je po nekaj letih zopet zamrznilo in nekaj dni so bile razmere za drsanje in fotografiranje res izvrstne. Nekega jutra je svoje k atmosferi dodala še megla, ki se je takoj po vzhodu prikradla nad jezero. Samo najvišji vrhovi Karavank so gledali izza megle in izjemna atmosfera je ustvarila to že rahlo nadrealistično podobo Bleda," je dejal glede fotografije, ki je nastala konec lanskega januarja.

Krivec je kot nacionalni zmagovalec prejel fotografsko opremo Sony, njegovo izbrano delo pa bo na ogled na razstavi Sony World Photography Awards 2018, ki bo od 20. aprila do 6. maja v Londonu. Objavljeno pa bo tudi v knjigi nagrad 2018, so zapisali v sporočilu za javnost.

Natečaj svetovne fotografske organizacije

Sony World Photography Awards, ki ga organizira Svetovna fotografska organizacija, je najbolj raznolik fotografski natečaj na svetu. Kot so sporočili organizatorji, so na 11. natečaj fotografi iz več kot 200 držav poslali rekordnih 320.000 prispevkov. Poleg slovenskega zmagovalca je danes zmago slavilo še 63 nacionalnih zmagovalcev in deset zmagovalcev posameznih kategorij odprtega tekmovanja.

Kot so še sporočili iz Sony World Photography Awards, bodo zmagovalce natečaja v profesionalnem delu razglasili 19. aprila, ko bo znano tudi to, kdo prejme naziv fotograf leta v obeh kategorijah. Fotograf leta v profesionalnem tekmovanju prejme nagrado v vrednosti 25.000 dolarjev, v odprtem tekmovanju pa v vrednosti 5.000 dolarjev.

P. G.