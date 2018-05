Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pri izkopavanjih v središču Ajdovščine so našli veliko arhitekturnih ostankov, zidov in takratne infrastrukture, manjših predmetov ali njihovih ostankov pa je malo. Te bodo preučili v muzeju in jih pozneje razstavili v Ajdovščini. Foto: Radio Koper/Karin Zorn Doslej so arheologi predvidevali, da je pod mestnim središčem forum, vendar najdbe za zdaj pravijo drugače. Najdeni novci kažejo na čas, v katerem je delovala in se končala Castra. Foto: Radio Koper/Karin Zorn Dodaj v

Arheološka odkritja: na ajdovskem trgu je stala poštna oziroma cestna postaja

Največ najdenih novcev izvira iz 3. in 4. stoletja našega štetja

27. maj 2018 ob 12:49

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Med prenovo osrednjega Lavričevega trga v Ajdovščini so arheologi pri testnih izkopih na začetku lanskega leta odkrili najdbe, ki nakazujejo območje nekdanje poznoantične rimske utrdbe Castre. Prve najdbe zidov pa nakazujejo, da je na danes osrednjem ajdovskem trgu stala velika stavba.

"Na podlagi najdenih ostankov te prostore povezujemo s tako imenovanim principijem, to je kompleksom vojaškega poveljništva, upravnega in religioznega središča poznoantične utrdbe. V njem so imeli tudi skladišče orožja, blagajno, pisarne in oficirske urade," je povedal vodja arheoloških raziskav Luka Rozman iz Arheološkega biroja Magelan Skupina.

Najdbe so večinoma iz 3. in 4. stoletja

Našli so ostanke vojaške opreme, orožja, različnih novcev in sponk. Največ najdenih novcev izvira iz 3. in 4. stoletja našega štetja – v ta časovni okvir uvrščajo tudi najbolj intenzivno dejavnost rimske Castre.

Nekaj najdb je tudi iz prejšnjih obdobij, iz 1. in 2. stoletja našega štetja. To pa zgolj potrjuje domnevo, da je na tem območju že pred vojaško utrdbo stala poštna oziroma cestna postaja.

Čas, v katerem je delovala Castra

Doslej so arheologi predvidevali, da je pod mestnim središčem forum, vendar najdbe za zdaj pravijo drugače. Najdeni novci, ki so jih po Rozmanovem mnenju našli relativno malo, pa kažejo na čas, v katerem je delovala in se končala Castra.

"Ob koncu 4. oziroma 5. stoletja kaže na to, da zaton Castre lahko povežemo z bitko pri Frigidu, ki jo poznamo iz medijev in jo izkopane najdbe samo še potrjujejo z dodatnimi dokazi," je dodal.

Kako zaščititi nekdanjo Castro?

Pri izkopavanjih v središču Ajdovščine so našli veliko arhitekturnih ostankov, zidov in takratne infrastrukture, manjših predmetov ali njihovih ostankov pa je malo. Slednje bodo preučili v muzeju in jih pozneje razstavili v Ajdovščini.

Na Občini Ajdovščina trenutno preučujejo možnosti, kako bi nekdanjo Castro oz. njene kamnite ostanke zaščitili in ohranili, tako da bi bili po prenovi vidni vsem obiskovalcem trga.

Arheologi dela še niso končali. Zdaj kopljejo na dveh tretjinah trga, pozneje pa se bodo preselili še na njegov severni in zahodni del.

