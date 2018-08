Benetke: 10 najtežje pričakovanih filmov

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! obstaja precejšnja možnost, da bo Mostra že drugo leto zapored s svojim programom dobesedno povozila filmski festival v Cannesu, ki sicer pregovorno velja za najmočnejši filmski festival na svetu. Foto: Reuters Premiero nove različice Suspirie so festivalski insajderji napovedovali že pred kakšnim letom, a bo šele v prihodnjem tednu dokončno ugledal luč dneva. Napovedi dajejo slutiti, da bomo priča nečemu prav tako divjemu, kot je bil izvirni film, obenem pa bo premiera razkrila tudi odgovor, kako se bo v tako izpostavljeni vlogi odrezala Dakota Johnson. Foto: IMDb Damien Chazelle ima lepe spomine na Benetke, saj je leta 2016 tu premierno predstavil Deželo La La in jo kljub aferi z zamenjavo ovojnic pozneje popeljal do zavidljivega oskarjevskega uspeha. Prav zato ni presenetljivo, da bo mladi režiser tu predstavil tudi svoj novi film Prvi človek (First Man), biografski film o Neilu Armstrongu v obdobju zgodovinskega pristanka na Lunino površje. Foto: IMDb Grški mojster komičnega absurda Jorgos Lanthimos se je po filmih Jastog in Ubijanje svetega jelena že dodobra udomačil v angleškem jeziku ter v snemanju z zvezdniškimi igralskimi imeni. Njegov novi film The Favourite bo njegov najbolj ambiciozen projekt do zdaj, saj gre za kostumsko dramo, v kateri igrajo Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman. Foto: IMDb Madžarski režiser Laszlo Nemes je pred tremi leti v hipu osvojil filmsko sceno s svojim izjemnim prvencem Savlov sin, ki mu je celo prinesel tujejezičnega oskarja. Njegov težko pričakovani drugi film nosi naslov Sončni zahod, v njem pa smo postavljeni v predvečer prve svetovne vojne. Foto: IMDb 45-letni Floridčan Craig Zahler nas je s temačnima poslasticama Bone Tomahawk (2015) in Brawl In Cell Block 99 (2017) močno razvadil, zato so tudi pri njegovem tokratnem filmu Dragged Across Concrete pričakovanja najvišja. Foto: IMDb Jacques Audiard, francoski režiser filmov Rja in kost (2012) in Dheepan (2015), je naslednji v vrsti evropskih režiserjev, ki se bodo preizkusili v hollywoodskem filmu. In to ne kar v katerem koli – Audiard bo namreč s filmom Bratje Sisters vstopil kar v žanr vesterna, umeščen v Oregon sredi 19. stoletja. Foto: IMDb S filmom Roma se Alfonso Cuaron oddaljuje od znanstvenofantastičnega konteksta filmov Otroci človeštva (2006) in Gravitacija (2013), saj gre za dramo o mehiški srednjerazredni družini. Foto: IMDb

Benetke: 10 najtežje pričakovanih filmov

Zapis Matica Majcna pred začetkom 75. filmskega festivala v Benetkah

28. avgust 2018 ob 18:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko so organizatorji filmskega festivala v Benetkah pretekli mesec objavili seznam filmov, ki jih bodo prikazali v svoji 75. izvedbi, je nemudoma postalo jasno, da se znova obeta izjemen dogodek.

Pravzaprav obstaja precejšnja možnost, da bo Mostra že drugo leto zapored s svojim programom dobesedno povozila filmski festival v Cannesu, ki sicer pregovorno velja za najmočnejši filmski festival na svetu. Recept beneškega programskega direktorja Alberta Barbera zveni zelo preprosto: na Lido poskušajo ob zgodnjem začetku oskarjevske sezone privabiti nekaj odmevnih hollywoodskih filmov (letos Prvi človek in Zvezda je rojena), potem je tu ščepec novih trendov, kot sta VR-film ali kakšna Netflixova mini serija (letos Buster Scruggs bratov Coen), medtem ko večino še vedno sestavlja impresiven pregled novih filmov odmevnih avtorjev s celotnega sveta, vse od Laszla Nemesa, Fredericka Wisemana pa do Zhang Yimouja in Tsai Ming-lianga.

Medtem ko Cannes bije svoje bitke z Netflixom in se muči z notranjimi dvomi o letigimnosti TV-serij na velikem platnu, Benetke odpirajo roke vsakemu studiu ali spletnemu ponudniku, ki je festivalu pripravljen ponuditi zmes kakovosti in zvezdniške odmevnosti. Tukaj je 10 filmov, ki bodo v prihodnjih enajstih dneh poželi največ kritiške pozornosti v festivalskem kompleksu na Lidu.

Suspiria

Film Suspiria Daria Argenta iz leta 1977 velja za klasiko grozljivke in je s svojimi vizualnimi akrobacijami še danes prava poslastica za oči. Nekoliko presenetljivo se je nove priredbe tega filma lotil Luca Guadagnino, ki se je s tem odrekel poletnemu vzdušju filmov Nemirna obala (2015) in Pokliči me po svojem imenu (2017) ter ga je zamenjal za krvavo izganjanje čarovnic. Premiero nove različice Suspirie so festivalski insajderji napovedovali že pred kakšnim letom, a bo šele v prihodnjem tednu dokončno ugledal luč dneva. Napovedi dajejo slutiti, da bomo priča nečemu prav tako divjemu, kot je bil izvirni film, obenem pa bo premiera razkrila tudi odgovor, kako se bo v tako izpostavljeni vlogi odrezala Dakota Johnson. Glasbo filma je napisal nihče drug kot Thom Yorke (Radiohead).

Druga stran vetra

Orson Welles je svoj film Druga stran vetra (The Other Side of the Wind) snemal v najtežavnejšem obdobju svoje kariere med letoma 1970 in 1976. Kot hollywoodski izobčenec je sredstva za svoje filme iskal pri producentih dvomljivega slovesa v Evropi in v arabskem svetu. Po več propadlih poskusih, da bi dokončal ta ambiciozni film z Johnom Houstonom v glavni vlogi, je v javnost pricurljalo zgolj 40 minut posnetega gradiva, ki je do danes v slabi kakovosti krožilo po spletu, medtem ko popolne rekonstruirane različice zaradi pravnih sporov ni bilo. S pomočjo podjetja Netflix je tega gordijskega vozla vendarle konec in v naslednjih dneh bodo cinefili priča pravemu filmskemu čudežu – novemu celovečercu Orsona Wellesa. Premiera je bila sicer načrtovana že za letošnji Cannes, a so jo zaradi spora med tamkajšnjim festivalom in podjetjem Netflix prestavili v Benetke.

The Favourite

Grški mojster komičnega absurda Jorgos Lanthimos se je po filmih Jastog in Ubijanje svetega jelena že dodobra udomačil v angleškem jeziku ter v snemanju z zvezdniškimi igralskimi imeni. Njegov novi film The Favourite bo njegov najbolj ambiciozen projekt do zdaj, saj gre za kostumsko dramo, v kateri igrajo Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman. Grški režiser torej še naprej preizkuša meje, kako daleč v visokoproračunsko ustvarjanje je dandanes mogoče ponesti art film. Vsekakor je mogoče pričakovati, da bo tudi ta film vseboval nekaj tipične Lanthimosove čudaškosti.

Roma

Podobno kot Wellesova Druga stran vetra je bil tudi novi film Alfonsa Cuarona žrtveno jagnje spora med Netflixom in canskim festivalom. Po prvih podobah iz filma sodeč kaže, da bo mehiški režiser uprizoril velik obrat v svojem ustvarjalnem slogu. S filmom Roma se namreč oddaljuje od znanstvenofantastičnega konteksta filmov Otroci človeštva (2006)in Gravitacija (2013), saj gre za dramo o mehiški srednjerazredni družini. Po napovedih bi naj šlo za najbolj oseben film Alfonsa Cuarona do zdaj.

Prvi človek

Damien Chazelle ima lepe spomine na Benetke, saj je leta 2016 tu premierno predstavil Deželo La La in jo je kljub aferi z zamenjavo ovojnic pozneje popeljal do zavidljivega oskarjevskega uspeha. Prav zato ni presenetljivo, da bo mladi režiser tu predstavil tudi svoj novi film Prvi človek (First Man), biografski film o Neilu Armstrongu v obdobju zgodovinskega pristanka na Lunino površje. Film iz napovednika je videti kot precej konvencionalna hollywoodska drama v slogu Howardovega Apolla 13 (1995), čeprav je programski direktor festivala Alberto Barbera namignil, da bo šlo za popolnoma neolepšan prikaz astronavtovega življenja. V kožo Armstronga se je vživel Ryan Gosling, ki bo skupaj s Chazellom kot pred dvema letoma znova odprl festival.

The Ballad of Buster Scruggs

Joel in Ethan Coen se tokrat na sceno vračata z nekoliko manj pompa kot običajno. Čeprav se o njunem novem projektu Balada o Busterju Scruggsu še vedno ne ve kaj dosti, pa je jasno, da naj bi šlo za serijo kratkih zgodb v žanru vesterna, povezanih v dve televizijski epizodi oziroma en daljši film v dolžini 132 minut, kakor ga bodo tudi predstavili na premieri v Benetkah. Ustvarjalci bodo informacije o projektu očitno poskušali skrivati do zadnjega, a kaže, da se nam obeta prava cinefilska poslastica. V igralski zasedbi namreč najdemo imena, kot so Tim Blake Nelson, Brendan Gleeson, Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan in Tom Waits. Film bo na Netflixu dostopen od 16. novembra.

Dragged Across Concete

Če bi morali izbrati najvznemirljivejše vzhajajoče ime v ameriškem žanrskem filmu, bi se najbrž odločili za Stevena Craiga Zahlerja. 45-letni Floridčan nas je s temačnima poslasticama Bone Tomahawk (2015) in Brawl In Cell Block 99 (2017) močno razvadil, zato so tudi pri njegovem tokratnem filmu Dragged Across Concrete pričakovanja najvišja. Zahler v njem ostaja zvest svoji igralski zasedbi, saj bomo podobno kot v prejšnjem filmu znova videli Vinca Vaughna, Jennifer Carpenter, Dona Johnsona in Uda Kierja, z dodatkom še enega, ne čisto nepomembnega igralskega imena – Mela Gibsona.

Vox Lux

Še eno vzhajajoče ime ameriškega filma je Brady Corbet. Nekdanji igralec v filmih Smešne igre (2008), Melanholija (2011) in Višja sila (2014) se je pred nekaj leti prelevil v režiserja in se izkazal za izjemno nadarjenega. Po sijajnem videospotu Man on Fire za skupino Edward Sharpe & The Magnetic Zeros je v celovečernem prvencu Childhoood of a Leader z Robertom Pattinsonom ustvaril enega bolj unikatnih art filmov zadnjih let. V filmu Vox Lux bo verjetno v podobnem kriptičnem slogu obdelal zgodbo o rockovski zvezdnici, v kožo katere se je vživela Natalie Portman, ob njej pa bomo videli še Juda Lawa, Jennifer Ehle in Stacy Martin.

Sunset

Madžarski režiser Laszlo Nemes je pred tremi leti v hipu osvojil filmsko sceno s svojim izjemnim prvencem Savlov sin, ki mu je celo prinesel tujejezičnega oskarja. Njegov težko pričakovani drugi film nosi naslov Sončni zahod, v njem pa smo postavljeni v predvečer prve svetovne vojne. Iz napovednika je razbrati podoben slog, kot smo ga videli v Savlovem sinu, videli pa bomo, kako se bo Nemes znašel v razkošnejšem produkcijskem okolju zgodovinske kostumijade.

The Sisters Brothers

Jacques Audiard, francoski režiser filmov Rja in kost (2012) in Dheepan (2015), je naslednji v vrsti evropskih režiserjev, ki se bodo preizkusili v hollywoodskem filmu. In to ne kar v katerem koli – Audiard bo namreč s filmom Bratje Sisters vstopil kar v žanr vesterna, umeščen v Oregon sredi 19. stoletja. Če to izhodišče ne zveni posebej fascinantno, pa je osupljiv seznam igralske zasedbe. Francozu je k filmu uspelo privabiti imena, kot so Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed in Rutger Hauer.

Matic Majcen