Big Band RTV Slovenija z virtuozom na cimbalah Miklosem Lukacsem

Med madžarsko tradicijo in sodobno klasično glasbo

22. januar 2018 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Big Band RTV Slovenija je v počastitev dneva madžarske kulture v goste povabil džezovskega cimbalista Miklosa Lukacsa, ki s svojo virtuoznostjo širi zvočno izraznost instrumenta, s katerim se je srečal že v otroških letih. Glasbeniki bodo nastopili nocoj Klubu Cankarjevega doma.

Program koncerta napoveduje suito za džezovske cimbale in big band Elements madžarskega skladatelja in aranžerja Kornela Fekete-Kovacsa. Slišati pa bo mogoče tudi nekaj Lukacsevih izvirnih skladb. Organizatorji napovedujejo edinstven večer ob zvokih džezovskih cimbal in spremljavi velikega džezovskega orkestra.

Cimbale v obliki trapeza s kovinskimi strunami, na katere se udarja ali brenka, so dobro znan instrument vzhodnega dela Evrope, v madžarski glasbi pa so po zaslugi skladateljev, kot je Zoltan Kodaly, zašle tudi v klasično glasbo, ki se je navdihovala pri ljudski tradiciji. Uporabljali so jih tudi drugi skladatelji, na primer Igor Stravinski ali Pierre Boulez.

Lukacs se je z glasbilom prvič srečal že v otroštvu, saj je na cimbale igral tudi njegov oče. Danes velja za enega najbolj znanih izvajalcev na tem instrumentu. Svoj edinstveni slog je razvil tako iz madžarske tradicijske kot sodobne klasične glasbe. Sodeluje z enim vodilnih madžarskih sodobnih skladateljev Petrom Eötvösom pri predstavljanju njegovih kompozicij, še bolj pa na džezovskem področju, kjer je igral z imeni, kot so Charles Lloyd, Archie Shepp, Chris Potter, Steve Coleman, Herbie Mann, Uri Caine in Chico Freeman.

Zapisanost glasbi ga je popeljala na številne ugledne odre, kot so Covent Garden, Royal Albert Hall, Barbican Center, Carnegie Hall, Concertgebouw, Mozarteum, in festivale, kot so festival Yehudija Menuhina, Varšavska jesen in džezovski festivali v Londonu, Ljubljani in Corku.

Ansambel z več kot 70-letno zgodovino

Big Band RTV Slovenija, s katerim bo Lukacs nastopil nocoj ob 20.00, deluje od leta 1945. Najprej se je imenoval Plesni orkester Radia Ljubljana, pozneje Big Band RTV Ljubljana, po osamosvojitvi Slovenije pa se je preimenoval v Big Band RTV Slovenija. Za začetke njegovega delovanja ima največje zasluge dirigent in skladatelj Bojan Adamič, leta 1961 pa je za dirigentsko paličico prijel mladi Jože Privšek in Plesni orkester Radia Ljubljana popeljal med najbolj kakovostne tovrstne ansamble.

V zadnjih letih ima kolektivno umetniško vodstvo, pohvali pa se lahko z gostovanjem vrste vodilnih tujih džezovskih dirigentov in solistov, kot so Peter Herbolzheimer, Mercer Ellington, Maria Schneider, Michael Abene, Bob Mintzer, Lars Moller, Rob McConnell, Diane Schuur, Peter Erskine, Paquito D'Rivera in drugi.

M. K.