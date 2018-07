Buffy, izganjalka vampirjev - po 21 letih se kultna serija vrača na male zaslone

S ponovnim zagonom serije se ne strinjajo vsi

23. julij 2018 ob 15:40

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Enaindvajset let po prvi epizodi kultne nanizanke Buffy, izganjalka vampirjev, ki je med letoma 1997 in 2003 najstnike vodila skozi težavna leta, se nova različica te fantazijsko-akcijske serije vlača na male zaslone.

Danes 42-letna Sarah Michelle Gellar je pred 21 leti v seriji odigrala vlogo bistre najstnice, ki je gimnazijo Sunnydale reševala pred vampirji, demoni in drugimi nadnaravnimi temnimi silami.

S sedmimi sezonami in 144 epizodami sta serija in z njo tudi glavna igralka postali ikoni v Združenih državah Amerike, Kanadi, Združenem kraljestvu, na Irskem in v Avstraliji.

Kdo bo v glavni vlogi nadomestil po prepričanju številnih oboževalcev nezamenljivo Gellarjevo, še ni znano. Po pisanju Hollywood Reporterja naj bi bilo gotovo le, da bo Buffy Summers temnopolta igralka.

Scenarij za novodobno različico serije Buffy, izganjalka vampirjev bo za 20th Century Fox Television napisala Monica Owusu-Breen, med producenti pa bo tudi ustvarjalec serije Joss Whedon.

Že pred leti je Wheldon dejal, da je najbolj ponosen na to, da mu je z Buffy uspelo ustvariti vzornico, po kateri so se najstnice lahko zgledovale. "Največ mi je pomenilo to, da so ljudje prihajali k meni in pripovedovali, kako so začeli zaradi serije drugače razmišljati o tem, kaj bi lahko postali, kako se spopasti s težavami in tako naprej. Da so ljudje našli moč v mojih malih strahovih, je največja zapuščina," je pojasnil.

Nad novo različico serijo pa niso navdušeni vsi. Režiser Michael Patterson je na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Oprostite, ampak res nihče si ni želel ponovnega zagona serije Buffy. Obuditve serije ... da. Toda ne ponovnega zagona. Originalna TV-serija je podala popolno zgodbo in izpolnila vse cilje (ter ob tem revolucionirala televizijo). Zakaj bi se poigravali s to veličino?"

Serija je slavila moč žensk in pripomogla k priljubljenosti vampirjev na televizijskih zaslonih. Sledile so ji denimo saga Somrak ter seriji Vampirski dnevniki in Prava kri.

Še danes ima veliko oboževalcev – več jih je na družbenih omrežjih po naznanitvi nove serije zapisalo, da nihče ne more zamenjati Sarah Michelle Gellar. Oboževalci se bojijo, da bo nova serija uničila zapuščino originalne.

K. Ši.