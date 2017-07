Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Članici zmagovalnega zbora sta zbrano odgovarjali na vprašanja MMC-jevih uporabnikov. Foto: MMC RTV SLO Sodelovanje v zboru je naša prioriteta. Z odločitvijo, da postanemo članice zbora Carmen manet, smo sprejele odgovornost, da del svojega prostega časa posvetimo zboru. Nenazadnje pa so se med nami stkala prijateljstva, na vajah se odlično zabavamo in to nam predstavlja sprostitev. Poleg slovenskega zbora so se predstavili še zbori iz Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Nemčije, Latvije, Madžarske in Walesa. Zbor iz Walesa je zasedel drugo mesto na tekmovanju, medtem ko je tretje pripadlo domačinom iz Latvije. Foto: RTV SLO Sorodne novice Carmen manet Evropo spomnil na veličastno moč zborovskega petja Zmaga slovenskega zbora Carmen manet na Evrovizijskem zboru leta 2017 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Carmen manet: "Želeli smo si le, da Slovenijo predstavimo v najlepši luči"

Klepet s pevkama iz zmagovalnega zbora

28. julij 2017 ob 08:11,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Razglasitev nas je vse popolnoma presenetila. Nismo vedele ali naj se smejemo ali jokamo, skačemo, objemamo, kričimo...Na koncu smo počele vse od naštetega hkrati. Zdi se nam, da je na posnetku razglasitve naša evforija še kako prisotna."

Tako sta se trenutkov po razglasitvi zmage zbora Carmen manet na prvem tekmovanju Evrovizijski zbor v Rigi spominjali članici Eva Krampl in Vita Peharc, ki smo ju gostili v MMC-jevi spletni klepetalnici, kjer ste naši uporabniki dobili priložnost, da dekleta iz zbora Carmen manet, ki so "pokazale veličastno moč zborovskega petja", o njihovem poslanstvu kaj vprašate tudi sami.

"Na tekmovanje Evrovizijski zbor leta smo se Carmence odpravile povsem sproščeno, v iskanju nove zanimive izkušnje. V tednu pred tekmovanjem smo se najbolj posvečale vzpostavljanju pozitivne, prijateljske energije med nami. Ko smo prvič slišali konkurenčne zbore, smo bili nad njimi navdušeni. Vsi zbori so bili odlično pripravljeni, vendar pa nanje nismo gledali kot na konkurenco. Naš cilj je bil sodelovati, ne zmagati. Nasvet našega Primoža, preden smo stopile na oder, je bil, naj damo od sebe vse, kar lahko, svoj maksimum, in pustimo srce na odru. To smo naredile in očitno je bilo to dovolj za zmago. Zmage nismo pričakovali, o njej nismo razmišljali in si je niti v sanjah nismo predstavljali. Želeli smo si le, da Slovenijo predstavimo v najlepši luči," sta med drugim povedali mladi pevki.

V svet ponesle rezijansko narečje

Pevke zbora so v Rigi nastopile z glasbo mladih slovenskih skladateljev Sama Vovka in Katarine Pustinek Rakar. Skladatelja sta skladbi, ki sta prepleteni z ljudskim izročilom v Sloveniji in v zamejski Reziji, napisala prav za to priložnost. Zbor se je torej predstavil z dvema kontrastnima skladbama, eno živahnejšo in eno resnejšo, zborovodja Primož Kerštajn in skladatelj Volk pa sta se odločila tudi za več nezvočnih elementov, kot so tradicionalno grleno petje, topot z nogami in ploskanje. Ti elementi so se s koreografijo izkazali za zelo učinkovite, je povedal zborovodja, ki ga je presenetilo, da jim je uspelo prepričati mednarodno žirijo. "Izžarevali smo posebno energijo, neka čarobnost se je zgodila na odru," je pojasnil.

Carmen manet bodo za nagrado posnele zgoščenko, a podrobnih informacij o projektu še nimajo. "Z zborom najprej odhajamo na zaslužene počitnice, z intenzivnim delom bomo nadaljevali septembra. Takrat bomo natančno dorekli tudi nov program in postavili cilje za prihodnost. Definitivno nas boste lahko slišali na številnih koncertih doma v Sloveniji," sta še povedali članici, ki si, tako kot njune kolegice iz zbora, nedeljskih večerov ne predstavljata več brez njihovih rednih pevskih vaj.

Klepet v celoti preberite pod prispevkom.

A. J.