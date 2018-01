Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Ta film sem posnela, da bi ga videle 15-letne punce in si morda mislile: Hej, tudi jaz bi zmogla kaj takega," je Grwigova povedala ob premieri Lady Bird na filmskem festivalu v Torontu. Foto: Reuters Jordan Peele je ameriški komik, scenarist, igralec in režiser. Zbeži! je njegov samostojni režijski prvenec. Foto: AP "Počaščen in ganjen sem zaradi nominacije," je v izjavi za javnost zapisal Del Toro. "To je moj ceh. Čudovito je, da sem v tako dobri letini vključen med take velike umetnike." Foto: Reuters Za favorite v kategoriji trenutno veljajo Nolan (na fotografiji), del Toro in McDonagh, ki so v zadnjih tednih nabrali že nominacije za zlate globuse, bafte in nagrado producentskega ceha. Foto: Reuters Dodaj v

Ceh režiserjev nominiral raznoliko druščino, izpustil Spielberga

Kako velik pokazatelj za oskarjevske nominacije je to?

12. januar 2018 ob 18:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

S petimi nominacijami za najboljšo režijo je ameriški ceh režiserjev (Directors Guild of America) ponudil zanimivo protiutež "samim moškim nominirancem", kot je izbor na zlatih globusih minuli konec tedna okrcala Natalie Portman.

V skupinici nominirancev za nagrado DGA so se torej znašli Greta Gerwig z družinsko dramo Lady Bird, Jordan Peele s satiro Zbeži!, Guillermo del Toro z alegorično pravljico Oblika vode, Christopher Nolan z zgodovinsko epopejo Dunkirk in Martin McDonagh z dramo o rasnih napetostih Trije plakati pred mestom.

Med spregledanimi je najbrž najglasneje izzvenela odsotnost velikega Stevena Spielberga, ki je na letošnjo sezono nagrad kotiral z dramo o resničnih dogodkih Zamolčani dokumenti (The Post); v naše kinematografe film prihaja naslednji teden. Spielberg je sicer ljubljenec ceha režiserjev: v preteklosti je od kolegov nagral že rekordnih 11 nominacij in prav tako rekordne tri zmage.

Z vključitvijo Grete Gerwig in Jordana Peela pa je organizacija DGA ni sledila vzoru pravkar podeljenih zlatih globusov in baft, ki jih na drugi strani Atlantika podeljuje Britanska Akademija za film in televizijo.

Nominacija Gerwigove morda pomeni gesto pritrditve v času, ko se ženske v Hollywoodu združujejo in povzdigujejo glas v zvezi s spolnim nadlegovanjem in diskriminacijo na delovnem mestu. Na prvi dan novega leta je javnost izvedela za iniciativo Time's Up, ki jo je podpisalo 300 prominentnih žensk iz različnih branž filmske industrije; njen cilj je izkoreninjenje neenakosti na delovnem mestu in spolnih napadov, prva večja simbolična gesta pa je bila podelitev zlatih globusov, katere se je večina udeležila v črnih toaletah.

Filmska režija je statistično še vedno "moški poklic"

Na drugih področjih so številke manj vzpodbudne. Še čisto sveža študija je pokazala, da so ženske režirale samo 4,3 odstotke 1100 najbolj donosnih filmov v zadnjh desetih letih. Na vsako režiserko tako statistično dobimo kar 22 režiserjev. Med omenjenimi 4,3 odstoki so bile samo tri temnopolte, tri azijske in ena latinoameriška režiserka.

Ceh režiserjev je že zgodovinsko bolj naklonjen režiserkam kot oskarjevska Akademija: Akademija je doslej ženske za najboljšo režijo nominirala samo štirikrat, DGA pa (z letošnjo nominacijo vred) devetkrat. Pred njo so bile v elitni skupini še Lina Wertmüller (Seven Beauties), Randa Haines (Otroci manjšega Boga), Barbra Streisand (Princ plime), Jane Campion (Klavir), Sofia Coppola (Zgubljeno s prevodom), Valerie Faris (z Jonathanom Daytonom, Naša mala mis) in Kathryn Bigelow (Bombna misija, 00:30 - Tajna operacija).

"Ta film sem posnela, da bi ga videle 15-letne punce in si morda mislile: Hej, tudi jaz bi zmogla kaj takega," je Grwigova povedala ob premieri Lady Bird na filmskem festivalu v Torontu.

Jordan Peele, po drugi plati, je četrti temnopšolti režiser v zgodovini z nominacijo za nagrado DGA. Pred njim so ta naslov nosili že Lee Daniels (Precious), Steve McQueen (12 let suženj) in lani Barry Jenkins (Mesečina).

Peele je nominiran tudi za najboljši režijski prvenec - nagrada, ki jo DGA podeljuje šele tretje leto. V isti kategoriji so v igri za priznanje še Geremy Jasper (Patti Cakes), William Oldroyd (Lady Macbeth), Taylor Sheridan (Sledi v snegu) in Aaron Sorkin (Velika igra).

Kaj to pomeni za oskarje?

Nominacije DGA so eden od najboljših pokazateljev tega, kateri režiserji si lahko obetajo oskarjevsko nominacijo. V letih, odkar je Akademija kategorijo najboljšega filma razširila na do deset filmov, se je samo enkrat zgodilo, da za oskarja nominirani film pred tem ni dobil nominacije ceha DGA. (Leta 2011 David Fincher na kolege ni naredil dovolj velikega vtisa z Dekletom z zmajskim tatujem). Dobitnik nagrade DGA bo znan 3. februarja.

Dobra novica za Stevena Spielberga, pa tudi za Seana Bakerja (Projekt Florida), Dee Rees (Mudbound), Paula Thomasa Andersona (Fantomska nit) in druge je, da se seznam Akademije že od leta 2010 ni popolnoma ujemal s seznamom ceha režiserjev. lani se je Akademija denimo nasmehnila Melu Gibsonu (Greben rešenih), spregledala pa DGA-jevega nominiranca Gatha Davisa (Lev). Organizacija DGA, v kateri je več kot 16 tisoč glasujočih članov, praviloma raje nagrajuje večje, komercialne filme, medtem ko veja režiserjev v Akademiji (samo 512 aktivnih članov) redno izbira bolj umetniške drame (Nebraska, Foxcatcher, Soba, ...)

