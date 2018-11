Nagrada Idi Vitale po pisanju časnika El Pais krši nenapisano pravilo. Običajno so jo podelili enkrat španskemu in drugič latinskoameriškemu književniku. Če jo je lani prejel nikaragovski literat in borec za človekove pravice Sergio Ramirez, sicer član letošnje žirije, bi jo tokrat praviloma moral španski avtor. Foto: EPA Španski kulturni minister Jose Guirao (v sredini) je v družbi piscev Carmen Riera in Sergia Ramireza, lanskega dobitnika cervantesa, oznanil letošnjo dobitnico najvišjega književnega priznanja v španskem jezikovnem prostoru. Foto: EPA Junija letos je slovita pesnica nastopila na festivalu poezije v argentinski prestolnici Buenos Aires. Foto: EPA Dodaj v

Cervantes urugvajski pesnici Idi Vitale, zadnji živeči iz Generacije 45

Šele peta ženska prejemnica tega priznanja

16. november 2018 ob 13:54

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Urugvajska pesnica Ida Vitale je letošnja prejemnica Cervantesove nagrade, najprestižnejšega priznanja za literaturo v španskem jeziku.

Kot je utemeljila žirija, je 95-letna pesnica predstavnica esencialistične poezije, vpeta v tradicijo latinskoameriške avantgarde, ki jo določajo kratke pesmi ter iskanje smisla besed in metaliterarnega značaja.

Njen jezik je eden najprepoznavnejših v Španiji, je še v utemeljitvi, ki jo povzema španski časnik El Pais, zapisala žirija. Prejemnico je v četrtek razglasil španski kulturni minister Jose Guirao.

Njene police se šibijo pod priznanji

Ida Vitale je še zadnja živa predstavnica urugvajskega umetniškega gibanja, znanega kot Generacija 45. Ime skupine pisateljev, ki so močno zaznamovali književno in kulturno življenje svoje države in širše regije, izhaja iz časa, ko so začenjali svoje kariere, pretežno med letoma 1945 in 1950.

Za svoje delo je prejela številne nagrade, med drugim leta 2015 nagrado Garcia Lorca, leta 2016 nagrado Reina Sofia, prihodnji teden pa bo v Guadalajari prejela nagrado FIL, ki jo podeljujejo avtorjem literature v romanskih jezikih.

Rodila se je 2. novembra leta 1923 v Montevideu, kjer se je po študiju humanističnih ved posvetila pedagoškemu delu. Profesorica književnosti je bila do leta 1973, nato jo je vojaška diktatura prisilila v izgnanstvo v Mehiko. Tam je ostala desetletje (1974–1984), v tem času je bila del svetovalnega odbora pri reviji Vuelta, ki jo je ustanovil Octavio Paz, ter soustanovila tednik Uno-Mas-Uno. Leta 1984 se je vrnila v Urugvaj, se pet let pozneje preselila v Austin v zvezno državo Teksas, nedavno pa se je po navedbah El Paisa spet vrnila v rojstno državo.

Cervantesova nagrada je vredna 125.000 evrov. Urugvajski pesnici jo bodo podelili 23. aprila, na obletnico smrti enega največjih španskih mojstrov pisane besede Miguela de Cervantesa, avtorja Don Kihota.

Ida Vitale je šele peta ženska, ki je prejela to leta 1975 ustanovljeno nagrado. Doslej so jo prejele Maria Zambrano (1988), Ana Maria Matute (2010), Dulce Maria Loynaz (1992) in Elena Poniatowska (2013). Med ostalimi 40 prejemniki pa so med drugim argentinski pisatelj Jorge Luis Borges, perujski pisatelj Mario Vargas Llosa ter mehiški romanopisec in esejist Carlos Fuentes.

A. K.