Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Chris Evans je poleg Maščevalcev nastopil še v treh samostojnih filmih o Stotniku Ameriki. Zadnji je v kinematografih gostoval leta 2016. Foto: IMDb Sorodne novice Se trenutek zasičenosti s poletnimi blockbusterji nezadržno bliža?

Chris Evans se poslavlja od Maščevalcev

"Bolje je, da stopiš z vlaka, preden te porinejo z njega"

23. marec 2018 ob 16:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Chris Evans je po treh samostojnih filmih in dveh skupnih dogodivščinah z Maščevalci počasi naveličan najlona v barvi ameriške zastave in ščita iz vibraniuma: napovedal je svoje slovo od vloge Stotnika Amerike.

V poglobljenem intervjuju z igralcem, ki ga je objavil časopis The New York Times, je Chris Evans precej nedvoumno potrdil, do bo še nenaslovljeni četrti del franšize Maščevalci zadnji, v katerem ga bomo videli kot Stotnika Ameriko. Film v kinematografe prihaja 3. maja 2019. "Bolje je, da stopiš z vlaka, preden te porinejo z njega," je pripomnil zvezdnik, avtor intervjuja pa v spremnem stavku pripomni, da bodo "dodatna snemanja v jeseni zaznamovala konec igralčevega staža v kostumu superjunaka".

Z vstopom v Marvelovo filmsko vesolje je Chris Evans podpisal pogodbo za šest filmov - obljuba, ki bo izpolnjena že naslednji mesec, z dolgo napovedovano Brezmejno vojno (slovenska premiera je napovedana za 26. april). Privolil je še v podaljšek, kar pomeni, da bomo Stotnika videli še v neposrednem nadaljevanju Brezmejne vojne, to pa je tudi vse.

To bi seveda lahko pomenilo, da Stotnik Brezmejne vojne preprosto ne preživi, v zadnjem filmu pa se bi lahko denimo pojavljal le še v obliki spominskih prebliskov (v stripih je bil obujen od mrtvih s pomočjo nekakšnega kozmičnega vuduja). Kakor koli bodo to že izpeljali, verjetno je varno napovedati, da lik Chrisa Evansa čaka smrt.

Po Stotniku Ameriki - Stotnik Amerika?

Ker pa Marvelovo filmsko vesolje dolgoročno seveda potrebuje Stotnika Ameriko, ki je pač član prve vojne postave, je čisto mogoče, da bo njegov ščit vzel v roke kdo drug; v stripih sta bila to Falcon (Anthony Mackie) in Zimski vojak (Sebastian Stan).

Obenem je treba omeniti, da se je tudi Robertu Downeyju iztekla osnovna pogodba, pa se je tudi potem še vrnil za epizodne vlogice v Spider-Manu in Državljanski vojni.

A. J.