Ameriški pisatelj Chuck Palahniuk, ki ga poznamo predvsem po romanu Klub golih pesti, je pravkar izdal roman Adjustment Day.

Chuck Palahniuk

(1962)

20. julij 2018 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Moja generacija je črpala ogromno moči iz boja proti Reaganu in Thatcherjevi. Bila sta idealna belska starša, katerima smo se lahko upirali, in to nam je pomagalo razviti občutek, kdo smo kot generacija. In Trump je belec, heteroseksualec, kombinacija pričeske Margaret Thatcher in telesa Ronalda Reagana – idealen tip, ki se mu lahko zoperstaviš.

Ana Jurc