Damjana Kozoleta Srbi ovenčali z nagrado Živojina Pavlovića

Še ena nagrada za režijo Nočnega življenja

24. september 2017 ob 19:03

Leskovac - MMC RTV SLO

Na 10. mednarodnem festivalu filmske režije v Leskovcu, posvečenem filmski produkciji iz držav bivše Jugoslavije, je drugo nagrado prejel slovenski režiser Damjan Kozole za režijo filma Nočno življenje. Nagrada je ime dobila po legendarnem srbskem režiserju Živojinu Pavloviću.

Prvo nagrado in Grand Prix festivala Liffe je prejela hrvaška režiserka Hana Jušić za debitantski film Ne glej mi v krožnik, tretjo nagrado pa srbski režiser Bojan Vuletić za film Rekvijem za gospo J.

Posebno omembo žirije, v kateri so bili slovenski režiser Karpo Godina, hrvaški režiser Zrinko Ogresta in srbski igralec Zoran Cvijanović, sta prejela Igor Šterk za mladinsko srhljivko Pojdi z mano in bosanski režiser Alen Drljević za film Moški ne jočejo, pri katerem je Slovenija sodelovala kot manjšinjska koproducentka (eno od osrednjih vlog v tej drami o psiholoških posledicah vojne na Balkanu ima Sebastian Cavazza). Film Moški ne jočejo je dobil dve nagradi na letošnjem festivalu v Karlovih Varih - istem festivalu, kjer je bil lani Kozole nagrajen za najboljšo režijo (prav s filmom Nočno življenje).

V kategoriji študentskih filmov je posebno omembo prejel tudi August Adrian Braatz za film Oropana duša, so sporočili iz produkcijske hiše Vertigo.

Nagrada za magični realizem Emirja Kusturice

Festival je sicer odprla fantazijsko-nadrealistična drama Na mlečni poti Emirja Kusturice, ki je prejel nagrado za življensko delo. Festival, ki je trajal od 19. do 23. septembra, je gostil tudi predstavitev biografske knjige Gospodin mangup o lani preminulem igralcu Draganu Nikoliću, predvajali pa so tudi retrospektivo restavriranih kratkih filmov Karpa Godine.

A. J.