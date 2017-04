Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Afrokubanski džez je imel s svojo bogato zgodovino ključno vlogo pri razvoju in obogatitvi džeza kot žanra. Foto: Reuters Umetniška vodja "svetovnega koncerta" sta Herbie Hancock in Chucho Valdes, ki bosta na njem tudi nastopila. Foto: Reuters Glasbeno živahna in kulturno bogata kubanska prestolnica ima letos vlogo mesta gostitelja. Foto: Reuters Džezovski kvintet Jadranke Juras lahko na Starem trgu ujamete 5. maja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dan za džez, univerzalni jezik glasbe

Na mednarodni dan džeza zvezdniški koncert v Havani

30. april 2017 ob 11:27

Havana - MMC RTV SLO

Po vsem svetu danes že šesto leto zapored praznujemo mednarodni dan džeza. Za 30. april ga je določil Unesco na pobudo legendarnega glasbenika Herbieja Hancocka. Od šestih popoldne dalje džezovskemu izboru prisluhnite tudi na valovih radia Ars.

Namen dneva je opozoriti na džez kot izobraževalno sredstvo in pomen, ki ga ima pri širjenju miru, dialoga in strpnosti. Dan bo zaznamoval zvezdniški koncert v Havani, praznuje ga tudi Slovenija.

"Unesco je ponosen, da se je znova povezal z džezovskim inštitutom Theloniousa Monka, pa tudi s kubanskim glasbenim inštitutom, da bomo dvignili zastavo za džez, svobodo, ustvarjalnost, za raznolikost in enotnost. Letošnji poudarek na Kubi je dokaz, kakšno moč ima džez pri gradnji mostov ter združevanju žensk in moških v skupnih vrednotah in prizadevanjih," je prepričana generalna direktorica organizacije Irina Bokova.

Zabave na Kubi se lahko udeležite iz domačega naslanjača

Glasbeno živahna in kulturno bogata kubanska prestolnica ima letos vlogo mesta gostitelja, ki ga ob mednarodnem dnevu džeza izberejo v sodelovanju z omenjenim inštitutom. Praznovanje džeza bo tako, kot piše na spletni strani Unesca, doseglo vrhunec z zvezdniškim koncertom v Gran Teatro de La Habani, ki bo združil pisano paleto umetnikov z vsega sveta, Unesco pa ga bo v živo prenašal na spletu.

Umetniška vodja "svetovnega koncerta" sta Herbie Hancock in Chucho Valdes, ki bosta na njem tudi nastopila. Ob tem so napovedani številni glasbeniki iz ZDA, med njimi Ambrose Akinmusire, Regina Carter, Kurt Elling in Marcus Miller, pa Marc Antoine iz Francije, Till Brönner iz Nemčije, Igor Butman iz Rusije, Ivan Lins iz Brazilije, Gianluca Petrella iz Italije, Antonio Sanchez iz Mehike ter številni drugi izvajalci, tudi kubanski, kot so Cesar Lopez, Pancho Amat in Gonzalo Rubalcaba.

Dan džeza na Arsu

Mednarodnemu dnevu džeza, ki se mu v Havani in po celotni Kubi posvečajo že od 24. aprila z džezovskimi nastopi, mojstrskimi tečaji, delavnicami improvizacije in jam sessioni, se pridružuje tudi Slovenija. V studiu 26 na Radiu Slovenija bo nocoj v okviru Evroradijskega mednarodnega dneva džeza na programu Ars nastopila skupina Artbeaters v zasedbi Peter Ugrin (violina), Marko Čepak - Maki (kitara), Aleš Ogrin (klavir), Ilj Pušnik (kontrabas) in Aljoša Jerič (bobni).

Po Evropi v enem večeru

3. program Radia Slovenija se bo Evroradijskemu dnevu džeza pridružil že ob šestih, ko bodo v eter v živo prenašali koncert iz Danske (Danish Radio Big Band & Ivan Lins). Ob 19.00 sledi koncert iz Češke Republike (Miroslav Vitouš Trio), uro pozneje je na vrsti že opisani slovenski koncert, ob 21.00 pa se selimo na Hrvaško (HRT Big Band). Do polnoči se bodo oglasili še iz Madžarske (Tzumo Quintet) in Velike Britanije.

Zimzelene klasike na celovškem radiu

Koroški radio Agora iz Celovca pa bo v dnevnem programu pobrskal po arhivu in predstavil izbor posnetkov z nastopov glasbenikov, kot so Karlheinz Miklin Trio, Oliver Lake Quintett, Linda Sharrock, Wolfgang Puschnig in Uli Scherer, Marc Copland in David Liebman, Dave Murray in Kahil El'Zabar ter Defunkt Millenium Band. V večernem delu bodo program oblikovali svobodni sodelavci džezovskega uredništva radia, ki so znani kot glasbeniki, prireditelji in strokovnjaki na koroškem džezovskem prizorišču. Ena izmed oddaj bo posvečena letošnji 100-letnici rojstva Theloniusa Monka, so sporočili z radia.

Ustanova Imago Sloveniae se bo dnevu pridružila z zamikom. V sodelovanju z Unescovo mladinsko platformo Društva za Združene narode za Slovenijo bo 5. maja popoldne na tržnici v BTC-ju nastopil Nikola Matošič trio, zvečer pa se bosta na Starem trgu v Ljubljani predstavili zasedbi Luka Matić Trio in Jadranka Juras Jazz Kvintet.

Unesco je 30. april za mednarodni dan džeza na pobudo Herbieja Hancocka, Unescovega ambasadorja dobre volje za medkulturni dialog, določil leta 2011. Leta 2012 ga je na svoj koledar dodala še Generalna skupščina ZN-a.

A. J.