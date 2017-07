Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Je drama Stronger Jaku Gyllenhaallu ponudila priložnost za tiste vrste telesno preobrazbo, ki igralcem ponavadi prinese oskarja za najboljšo glavno vlogo? Foto: IMDb Grozljivka Mother! je zaenkrat bolj ali manj neznanka, je pa obetaven njen sinopsis: "Razmerje se znajde na preizkušnji, ko na dom zakonskega para prispejo nepovabljeni gosti in zmotijo njuno mirno življenje." Foto: IMDb V zgodovinski drami First They Killed My Father se pisateljica in aktivistka Loung Ung spominja grozot, ki jih je doživela pod vladavino Rdečih Kmerov. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Darren Aronofsky in Angelina Jolie med zvezdami letošnjega Toronta

Bodo spet Kanadčani predvajali film, ki bo naslednje leto osvojil oskarja?

26. julij 2017 ob 13:45

Toronto - MMC RTV SLO

Vse bližje je september in z njim filmska festivala v Torontu in Benetkah, zdaj že tradicionalna tekmeca za velika imena in težko pričakovane projekte. Kanadčani se bodo lahko letos pobahali z novimi celovečerci Darrena Aronofskega, Georgea Clooneyja in Alexandra Payna.

Med poudarki letošnjega filmskega festivala v Torontu, ki bo v največjem kanadskem mestu potekal med 7. in 17. septembrom, bodo zgodbe o preživetju v turbulentnih časih - taka je vsaj drama Stronger (r. David Gordon Green) o eni izmed žrtev bombardiranja na bostonskem maratonu pred štirimi leti. Jake Gyllenhaal igra Jeffa Baumana, ki je v eksploziji izgubil obe nogi, Tatiana Maslany pa njegovo dekle.

"Gre za obdobje neverjetnih preobrazb, motenj, sprememb in izzivov, mislim, da se to odraža tudi v filmih, ki jih predvajamo," je letošnji program komentiral direktor festivala Piers Handling. "Ena izmed rdečih niti je po mojem mnenju tema preživetja. Očitno je to tema, ki jo trenutno premleva veliko ljudi."

Angelina Jolie s svojim novim filmom, First They Killed My Father, tematizira teror Rdečih kmerov v Kambodži, Darren Aronofsky pa o "skrivnostni grozljivki" Mother! noče povedati ničesar. Za zdaj vemo bolj ali manj samo to, da v glavnih vlogah nastopita Jennifer Lawrence in Javier Bardem.

Precej pozornosti bosta najbrž pritegnila tudi satira Downsizing, novi celovečerec Alexandra Payna (in z Mattom Damonom v glavni vlogi), in pa kriminalna komedija Suburbicon v režiji Georga Clooneyja. Guillermo del Toro se v vode domišljijskih grozljivk vrača s projektom The Shape of Water.

Torontski festival se je v 42 letih obstoja razrasel v eno največjih tovrstnih prireditev na svetu; radi se kitijo tudi s tem, da pogosto ravno v Torontu svetovno premiero doživijo filmi, ki pozneje osvojijo oskarja za najboljši film.

Hany Abu-Assad je režiral preživetveno dramo The Mountain Between Us. Idris Elba in Kate Winslet v njej igrata naključna sopotnika v majhnem letalu, ki sicer preživita strmoglavljenje, a se morata potem nekako še izvleči iz zasneženih gora.

Dokumentarec Long Time Running (r. Jennifer Baichwal in Nicholas de Pencier) dokumentira lansko turnejo zasedbe The Tragically Hip, med katero je frontman Gord Downie izvedel, da boleha za neozdravljivo obliko možganskega tumorja.

Otvoritveni film še skrivajo

Ni še znano, kateri film bo dobil častno nalogo odprtja desetdnevnega festivala, vemo pa, da ga bo zaključila svetovna premiera filma C'est La Vie!; za njim stojita Olivier Nakache in Eric Toledano, ekipa za komedijo Prijatelja (Intouchables).

A. J.