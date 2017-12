Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Studio Fox, katerega začetki segajo v davno leto 1935, je med drugim pripomogel h karieri Marilyn Monroe, produciral klasike tipa Moje pesmi, moje sanje, izdal prvo Vojno zvezd in iz Avatarja naredil takrat najbolj gledan film vseh časov. Foto: Reuters Junaki iz vesolja Vojne zvezd bodo odslej doma pod isto streho kot Možje X, ksenomorfi iz Osmega potnika, Maščevalci, Simpsonovi, Na'avijci iz Avatarja, Deadpool, Mulder in Scully ... Foto: IMDb Lani je Disney v kinematografih zaslužil rekordnih sedem milijard dolarjev. Zdaj, ko bo imel na razpolago še vse Foxove like in avtorske pravice, bi megalomanski Disney lahko popolnoma zavzel bojišča in z njih izrinil vso konkurenco. Foto: Reuters

Disney bo za astronomsko vsoto kupil konglomerat Fox

Kaj sprememba pomeni za filmsko industrijo?

14. december 2017 ob 20:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Studio Disney bo vejo konglomerata Fox, posvečeno zabavni industriji, odkupil za 52,4 milijarde dolarjev. Del te kupčije je tudi filmski studio 20th Century Fox.

Kupčija dimenzij, ki bi bile še pred nekaj leti nepredstavljive, obeta spremembe v Hollywoodu in Silicijevi dolini. Potezo marsikdo razume kot največji protinapad, ki je kdaj uspel tradicionalnemu medijskemu podjetju v boju proti tehnološkim velikanom, ki so začeli prevzemati industrijo.

Disney tako v prihodnosti končno lahko postane dostojen nasprotnik v boju proti Netflixu, Applu, Amazonu, Googlu, Facebooku in hitro rastočemu svetu spletnih videov. Prevzem obenem pomeni tudi to, da bo eden največjih hollywoodskih studiev, 20th Century Fox, žrtev precejšnjega krčenja - bodisi zato, ker bo nekatere njegove funkcije prevzel Disney, bodisi zato, ker jih bodo preusmerili v snemanje filmov za spletno distribucijo. Studio Fox, katerega začetki segajo v davno leto 1935, je med drugim pripomogel h karieri Marilyn Monroe, produciral klasike tipa Moje pesmi, moje sanje, izdal prvo Vojno zvezd in iz Avatarja naredil takrat najbolj gledan film vseh časov.

Zadnja leta so bila kljub temu manj rožnata: studio Fox v resnici ni mogel držati tempa s spreminjajočimi se navadami gledanja vsebin (torej prek spleta). Disney od združitve pričakuje "vsaj dvomilijardni" prihranek.

Da bi pomagal speljati integracijo, bo Disneyjev predsednik Robert A. Iger še četrtič podaljšal svojo pogodbo in tako svojo napovedano upokojitev z leta 2019 prestavil na konec leta 2021. Njegova prisotnost je bila menda pogoj za kupčijo, ki ga je postavil Foxov lastnik, 86-letni mogul Rupert Murdoch.

"Zasuk v ključnem trenutku"

V kupčijo niso vključeni televizijska mreža Fox, Fox News in športna kabelska televizija FS1. Murdoch je napovedal, da bo ta podjetja - skupaj s prostori studia Fox, ki jih Disney ni kupil - združil v novo enoto. "Vem, da se veliko ljudi sprašuje, zakaj je Murdoch sprejel tako ogromno odločitev," je Murdoch o sebi pripomnil na srečanju z investitorji. "Je to umik? Niti slučajno. To je zasuk v ključnem trenutku."

Murdochov sin Lachlan, predsednik filmskega studia Fox, je prodajo opisal kot "vrnitev k našim koreninam - spet bomo okleščena, agresivna znamka v opoziciji", ki se bo na začetku osredotočala na "nepogrešljive novice in športne prenose v živo". V dobro obveščenih krogih krožijo govorice, da se bo Murdochov drugi sin, James, najverjetneje pridružil Disneyju v eni izmed vodilnih vlog, uradno to še ni bilo potrjeno.

Disney, ki ima v lasti ABC in ESPN, bo v prihodnosti v prvi plan potisnil razvoj dveh platform za vsebine na zahtevo, ki bosta neposredna konkurenca Netflixu. (Prva platforma, ESPN Plus, prihaja že spomladi, druga pa še nima imena, ampak bo združevala znamke Marvel, Lucasfilm in Pixar.) Ponudbo zaokroža Hulu, ki je že zdaj namenjen malo starejšim gledalcem.

Disney bo tudi ponosni novi lastnik Foxovega televizijskega studia, ki trenutno ustvarja 36 serij; med njimi so Simpsonovi, Domovina, To smo mi in Sodobna družina. Disney sam ima namreč občutno manjšo televizijsko proizvodnjo, ABC Studios, ki je svojega največjega aduta izgubil avgusta letos, ko je Shonda Rhimes Talente v belem preselila k Netflixu.

A. J.