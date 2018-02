Dogovor podpisan: Slovenija bo častna gostja frankfurtskega sejma 2022

Prireditev, ki bo "svetu pokazala, kdo in kaj smo".

20. februar 2018 ob 15:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S podpisom dogovora je zdaj tudi uradno potrjeno, da bo Slovenija leta 2022 častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Gre za edinstveno priložnost za vsako državo, so dejali podpisniki.

"Predvsem je pomembno, da se države, ki so majhne, ne delajo še manjše, kot so," je Sloveniji na srce položil direktor te najuglednejše literarne prireditve na svetu Jürgen Boos.

Z Boosom sta dogovor podpisala minister za kulturo Tone Peršak in direktorica Javne agencije za knjigo RS Renata Zamida. Po Peršakovih besedah si je Slovenija dolgo prizadevala, da bi kot častna gostja dobila povabilo za udeležbo v Frankfurtu. Prepričan je, da bomo to priložnost, ki bo pripomogla k širši prepoznavnosti države ter njene literature in kulture, znali izkoristiti.

Renata Zamida je izrazila upanje, da jim bo skupaj z vsemi deležniki na področju knjige ter ob pomoči različnih vladnih resorjev uspelo pripraviti takšno predstavitev, ki bo "zadovoljila ne le nas doma, ampak ki bo svetu pokazala, kdo in kaj smo".

Boos pravi, da se veseli predstavitve Slovenije, pričakuje presenečenje, predvsem pa ga zanima, kaj bo predstavila v Frankfurut.

V načrtu povečanje prevodov slovenskih del

Javna agencija za knjigo že dve leti izvaja različne pripravljalne aktivnosti, v jedru teh je zaenkrat zagotoviti povečan obseg prevodov, predvsem v nemščino, ter v povezavi s tem izboljšati kompetence slovenskih založnikov pri prodaji prevodnih pravic.

Zdaj bodo začeli lažje tudi konkretneje načrtovati naše aktivnosti, pravi Renata Zamida. "Predvsem se trudimo, da bi tudi v tujini vzpostavili čim več reč rednih medzaložniških srečanj, da bi sodelovali na čim več dogodkih v okviru različnih literarnih festivalov. Vse to bo zdaj bistveno lažje," še dodaja.

Potegovanje Slovenije za častno gostjo sejma je leta 2014 potrdila vlada in za to predvidela 2,5 milijona evrov.

M. K.