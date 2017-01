Dragana Alfirević: Ženske smo bolj fluidne, lažje se prilagodimo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ples in vse v povezavi z njim je za Dragano Alfirević - življenje. Beograjčanka si je v Sloveniji ustvarila dom in ustanovila Nomade Dance Academy, znotraj katere povezuje plesne ustvarjalce vsega Balkana. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Mislim, da smo ženske veliko bolj fluidne, da imamo bolj fluiden značaj ali bolj fluidne identitete, veliko lažje se prilagodimo. To je nekakšna naša zgodovinska lastnost, ki nam jo je narava dala in ki smo se je naučile. V času, ko sva se midva spoznala, nisem imela nekakšnega stalnega mesta. Takrat sem živela v Novem Sadu, kjer sem predtem študirala specialistične študije, in nekako nisem nikamor sodila. O odločitvi, ki jo je pripeljala v domovino moža Pred desetimi leti si v Ljubljani lahko vsak dan šel na tri različne tečaje sodobnega plesa, se Dragana spominja cvetoče in plesne Ljubljane pred desetimi leti. Foto: Sunčan Stone Pleskavica Denimo zjutraj se zbudiš in se lahko napotiš na tri različne kraje na tečaj sodobnega plesa. To v Srbiji ali drugih mestih, kjer sem živela, ni obstajalo niti kot ideja. Zato se mi je Ljubljana zdela kot mesto, ki mu dejansko pripadam, kjer lahko nekaj prispevam in ki meni v nekem profesionalnem smislu lahko ponudi veliko. O tem, kaj vse je ponujala slovenska prestolnica

31. januar 2017 ob 08:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Plesalka, koreografinja, producentka in kuratorka Ko-festivala Dragana Alfirević se je poleg moža Slovenca, ki ga je srečala v Beogradu, leta 2007 zaljubila tudi v Ljubljano.

Po dveh letih zveze na daljavo se je Beograjčanka odločila za preselitev in varen dom v slovenski prestolnici: "Mislim, da smo ženske veliko bolj fluidne, da imamo bolj fluiden značaj ali bolj fluidne identitete, veliko lažje se prilagodimo. To je nekakšna naša zgodovinska lastnost, ki nam jo je narava dala in ki smo se je naučile. V času, ko sva se midva spoznala, nisem imela nekakšnega stalnega mesta. Takrat sem živela v Novem Sadu, kjer sem predtem študirala specialistične študije, in nekako nisem nikamor sodila. Veliko sem potovala in delala različne projekte v različnih državah," se spominja svoje odločitve pred desetimi leti.

Preselitev v Ljubljano

Leta 2007, ko se je preselila iz Beograda, je Ljubljana, po njenih besedah, cvetela. Preselitev ni bila težka, ker je v Ljubljano prihajala še pred dokončno preselitvijo, poznala je ljudi in plesno sceno. In ta je takrat bila še kako živa: "Tukaj sem se dobro počutila. Ljubljana je takrat še vedno cvetela. Denimo zjutraj se zbudiš in se lahko napotiš na tri različne kraje na tečaj sodobnega plesa. To v Srbiji ali drugih mestih, kjer sem živela, ni obstajalo niti kot ideja. Zato se mi je Ljubljana zdela kot mesto, ki mu dejansko pripadam, kjer lahko nekaj prispevam in ki meni v nekem profesionalnem smislu lahko ponudi veliko."

Zahtevala in dobivala

Dragana poudarja še eno razliko med sabo kot priseljenko in drugimi, ki tukaj živijo: "Imela sem mogoče kaj, česar drugi tukaj nimajo, in sicer neko vrsto poguma in neko vrsto prepričanja, da meni enostavno nekaj pripada, da sem jaz tukaj, da imam za seboj nekaj izkušenj, da imam neko znanje in neko motivacijo, ki pride od znotraj, in da potem nekatere stvari meni pripadajo, da si jih zaslužim, in sem jih enostavno zahtevala in dobivala."

Slovenska kariera – balkanska mreža

Pred desetimi leti je ustanovila Nomad dance academy – balkansko mrežo, ki skozi različne projekte in programe povezuje sodobne plesne prakse in njihove ustvarjalce v celotni regiji. Kot pravi: "Nomad dance academy je nekaj resničnega, zelo bogatega, to je ogromen prostor, večdimenzionalen, v okviru katerega delamo produkcije, sodelovanja, gostovanja, izmenjujemo predstave med festivali. Ustanovili smo pet festivalov v regiji, ki predtem niso obstajali. V okviru Nomad dance academy največ delam kot koordinatorica. V Ljubljani oziroma Sloveniji imam svojo organizacijo že štiri leta, Nomad dance academy Slovenija, in tam prav tako delam v produkciji, pri koncipiranju in realizaciji različnih projektov. Največja težava pri takšnem delu je to, da ni kontinuitete."

Arhiviranje koreografskih praks na Balkanu

S teoretikom sodobnega plesa Rokom Vevarjem sodeluje pri zbiranju materialov za Arhiv slovenskega sodobnega plesa. Prav tako je zagotovila sredstva za program arhiviranja koreografskih praks na Balkanu. O tem Rok Vevar: "V okviru Nomad dance academy, pri katerem oba delava, imamo projekt Nomad dance institute, kjer se en program ukvarja z arhiviranjem koreografskih praks na Balkanu. Brez Dragane bi te stvari težko delali, ona ima iskreno človeško in strokovno razumevanje za to področje."

Zadnje čase Dragana dela tudi za gledališče, kmalu pa jo bomo lahko videli v novem projektu

Idioti v Mladinskem gledališču.

