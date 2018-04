Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V bližnje jezero, ki je nastalo zaradi izkopavanja premoga, se je potopil stari del mesta, s tem pa tudi mladostni spomini prebivalcev in morda celo njihova prihodnost. Foto: Kinodvor Dodaj v

Filmski razmislek o "ugašajočem mestu" Šoštanj

Mesto svetlobe danes v Kinodvoru

22. april 2018 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mesto svetlobe, na film ujete zgodbe ljudi, ki živijo v neposredni bližini največje termoelektrarne v državi, lahko danes, na svetovni dan Zemlje, ujamete na posebni priložnostni projekciji v Kinodvoru.

Film Marka Kumra Murča in Nine Cijan je nastal pod okriljem produkcijske hiše EnaBanda. Ustvarjalca ga opisujeta kot "ljubezensko zgodbo med ljudmi in njihovim mestom, ki se počasi potaplja."

Šoštanj: mesto, ki se potaplja

Globoko jezero, ki nastaja zaradi izkopavanja premoga, razpoke v zemlji, pa tudi puhasti oblaki, ki jih izkašljuje velika elektrarna, so podobe mesta v Šaleški dolini, ki ga portretira Mesto svetlobe. Na problematiko mesta, ki se potaplja, ne kaže z ekološkimi pridigami; na krhkost in ranljivost našega planeta pokaže z opazovanjem intimnih portretov štirih družin, ki jih med drugim zaznamuje tudi degradirano okolje, v katerem živijo.

Ekipa filma je ob prihajajoči projekciji filma pojasnila, da "Mesto svetlobe opozarja na posledice brezvestnega, pohlepnega in sebičnega ravnanja z okoljem. Zemlja ni le lepa kulisa, ki si jo želimo ohraniti zeleno in všečno, je naš edini dom."

Film je bil v preteklih mesecih prikazan na festivalih dokumentarnega filma doma in v regiji, na slovenskih velikih platnih pa je gostoval v začetku letošnjega leta. Današnja projekcija je na sporedu že ob 14.00.

