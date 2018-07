Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Ministrica za kulturo Francoise Nyssen si želi, da bi ženske v roku petih let vodile polovico glavnih kulturnih institucij v državi. Foto: EPA Sorodne novice Mona Liza bi znala v naslednjih letih pogosteje zapustiti Louvre Dodaj v

Francija: Več izvajalk in skladateljic ali pa nižje subvencije

Ustanavlja tudi sklad za filmske ustvarjalke

12. julij 2018 ob 11:16

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francija je zagnala kampanjo, s katero želi zmanjšati prevlado moških v klasični glasbi, saj poklic dirigentke opravljajo le trije odstotki žensk.

Ministrica za kulturo Francoise Nyssen si želi, da bi ženske v roku petih let vodile polovico glavnih kulturnih institucij v državi.

Brez žensk nižje subvencije

"Številke nas zavezujejo, da nekaj naredimo," je ministrica dejala v govoru na festivalu klasične glasbe v mestu Aix-en-Provence in poudarila, da je le nekaj več kot enega od desetih odrov vodila ženska, še manj pa je bilo skladateljic. Organizatorje je pozvala, naj povišajo delež izvajalk in skladateljic do deset odstotkov na leto ali pa bodo deležni nižjih subvencij.

Operam in gledališčem, kjer se zastopanost žensk giblje med četrtino in 40 odstotki, so postavili manj stroge standarde, vendar so jih še vedno pozvali, naj zvišajo njihov delež za najmanj pet odstotkov.

Ublažiti želi plačne razlike

Da bi še bolj jasno izpostavila svoje sporočilo, je ministrica imenovala prvo žensko, ki bo vodila enega od sedmih francoskih nacionalnih centrov za glasbeno ustvarjanje. Laurence Equilbey, vodjo zbora Accentus, pa je prosila, naj preoblikuje sistem usposabljanja mladih pevcev. Omenjena dirigentka bo prav tako sestavila skupni zborovski repertoar za otroke v šolah.

Ministrica je rezervirala tudi 500.000 evrov, s katerimi bo skušala ublažiti razliko v plačilu med spoloma na ministrstvu.

Pozvala k večji izpostavljenosti umetnic

Z mislijo na ženske, ki predstavljajo le manjši delež dobitnikov glavnih letnih glasbenih nagrad v Franciji, pa je pozvala k večji izpostavljenosti umetnic v programih koncertov in predstav.

Ministrica se zavzema tudi za višje število filmskih režiserk, zaradi česar je skupaj s Švedsko ustanovila sklad, ki bo podpiral filmske ustvarjalke.

N. Š.