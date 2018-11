Haiku Garden: Where If Not Now

KAPA Records, 2018

19. november 2018 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pa saj nikoli ni bilo dvoma. Prvi dolgometražec ljubljanskih shoegazerjev Haiku Garden je čudovit – sočen, slikovit, ravno prav nežen, melodijsko skrajno bogat in kitarsko oster ravno tam, kjer je prav, da je tak.

Res je, da je razmazana kitarska elektrifikacija idealen zvočni okvir za skladenjske eksperimente, narativno mistiko, v tem so dovoljeni celo do nerazumljivosti izvedeni vokalno-lirični eskapizmi.

Toda Haiku Garden so svoj izraz iz navidezno introvertiranega rockovskega vzgiba izpeljali v res pogumen nastop in se zato nemudoma znašli na oazi čiste iskrenosti. In to so izvedli zavestno in brutalno ambiciozno.

Načelno je najbolj ilustrativna točka albuma Where If Not Now začetek izjemnega songa Days, Dripping Away. Ta je resnično podoben trenutku, ko se zdi cel svet na dlani ali pač ves kisik prav v tvojih pljučih. Nabor zvokov, ki ga sestavljajo, ter dramaturgija, ki jo zdrami neznaten, a še kako pomemben vokalni intermezzo (tam na 1:43), sta naravnost veličastna.

A je tisto, kar sledi mojemu najljubšemu domačemu komadu, predstavljenemu v letu 2018, nemara še bolj zanimivo. Pesem z naslovom Hazel ponudi najbolj bistro, kot je mogoče, nadaljevanje celote Where If Not Now. Občudujem albume, ki me omamijo s sladkim občutkom prevlade in samozavesti, obenem pa me takoj zatem opozorijo, kdo je tu edini upravičen za čestitko. In Hazelov fantastičen sitarski solo! Hej! Haiku Garden, kaj počnete z mano, joj!

Kompleksno Idle Abyss razumem kot resen in razmišljujoč korak, ki prvencu Haiku Garden zagotavlja stabilnost in avtonomnost.

Z osemminutno Drifter kasneje lahko znova odplavamo po svoje. Ta nas dejansko zavede v prostranstva. In to na genialno analogen način. Prav res. Vsi nepopravljivi navijači pred dvema desetletjema priljubljenega francoskega dvojca Air imajo tu nepričakovano prelepo priložnost pregrešno utapljati se v (Moon Safari) nostalgiji. Sijajno. Že kar zaslepljujoče sijajno.

Zdaj pa še enkrat na začetek. Za tega je perfektno izbrana skladba Catch My Breath. S to Haiku Garden opozorijo, da so iskri opazovalci in energični pripovedovalci. Hibe, ki jih ima ta neverjetno srčen song v vokalni liniji pred prvim refrenom in tudi na začetku kitarske solaže, so kot tiste najbolj zabavne izbokline, ki jih je vaši priljubljeni kolesarski stezi s svojimi koreninami naredil bližnji hrast. Tako organsko, tako lepo.

Where If Not Now je album, ki si zasluži nagrado. Top!

Matjaž Ambrožič