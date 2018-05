Japonski pisateljski zvezdnik Haruki Murakami se je rodil leta 1949. Živi med ZDA in Japonsko. Njegova dela veljajo za lirično in nadrealistično romanopisje, v katerem pogosto slika junake na obrobju japonske družbe. V slovenščini lahko beremo precejšen del Murakamijevega opusa: romane Kronika ptiča navijalca, Norveški gozd, Kafka na obali, Ljubi moj sputnik in 1Q84, delo O čem govorim, ko govorim o teku ter zbirko kratke proze Slon izginja. Foto: EPA