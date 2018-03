Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Posthumne izdaje so v primeru Jimija Hendrixa (1942-1970) skoraj neskončna zgodba, njegova glasbena dediščina deluje kot neizčrpen vir materiala. Foto: Discogs Album Both Sides Of The Sky, ki je prišel na tržišče v petek, je na voljo kot dvojna vinilna izdaja, zgoščenka ali kot možnost digitalnega prenosa. Foto: Discogs Album Both Sides Of The Sky prinaša 13 skladb, in sicer Mannish Boy, Lover Man, Hear My Train A Comin', Stepping Stone, $20 Fine, Power Of Soul, Jungle, Things I Used To Do, Georgia Blues, Sweet Angel, Woodstock, Send My Love To Linda ter Cherokee Mist. Foto: Discogs Tam sta se rodili glasba in čarobnost. Producent Eddie Kramer o Jimiju Hendrixu v studiu Zadnji del trilogije, album Both Sides Of The Sky, ki je izšel pri založbi Sony's Legacy Recordings, sta producirala Eddie Kramer, sicer Hendrixov dolgoletni producent, in John McDermott, kot koproducentka pa je sodelovala tudi glasbenikova polsestra Janie Hendrix (na posnetku), odgovorna tudi za prva dva dela trilogije, naslovljena Valleys Of Neptune in People ter Hell And Angels. Foto: EPA Sorodne novice Pol stoletja umetnosti razbijanja kitare na odru ali stilizacija divjega človeka Izzven spet povezuje sodobno glasbeno ponudbo z vsega sveta

Hendrixov album s prej neobjavljenimi pesmimi kot zadnji del trilogije

Po albumih Valleys Of Neptune in People, Hell And Angels izšel še Both Sides Of The Sky

13. marec 2018 ob 11:35

New York - MMC RTV SLO

Še mnoga leta po smrti vznikajo prej neobjavljeni studijski posnetki Jimija Hendrixa in tako je te dni izšel album Both Sides Of The Sky, na katerem je 10 od 13 pesmi prvič na posluh javnosti, izdaja pa predstavlja zadnji del trilogije posthumnih albumov.

Posthumne izdaje so v primeru Jimija Hendrixa skoraj neskončna zgodba, njegova glasbena dediščina deluje kot neizčrpen vir materiala. Zadnja v vrsti teh izdaj je plošča 13 studijskih posnetkov, nastalih med januarjem 1968 in februarjem 1970.

Zgodnje slovo brez oporoke

Od glasbenikove smrti v letu 1970 je bilo objavljenih skupno 25 v živo posnetih albumov, 27 kompilacij, 23 uradno priznanih prej neuradnih izdaj, 12 studijskih albumov, več singlov in kratkometražnih izdaj ter posnetkov različnih sodelovanj.

Vendar pri izdajah Hendrixove zapuščine ne gre povsem gladko, saj namreč ni pustil oporoke za seboj in tako je težko določiti, kdo razpolaga s pravicami za upravljanje z zapuščino. Tako je ta postala predmet številnih tožb in sporov med sorodniki, pred časom pa je del njegove družine ustanovil podjetje, namenjeno ukvarjanju s tem, ne le za glasbeno zgodovino nadvse dragocenim materialom.

V petek je prišel na tržišče posthumni album, naslovljen Both Sides Of The Sky, ki je na voljo kot dvojna vinilna izdaja, zgoščenka ali kot možnost digitalnega prenosa. Prinaša torej 10 predhodno neobjavljenih pesmi in tri predhodno antologizirane z naslovi Power of Soul, Things I Used To Do in Georgia Blues.

Poklon svojim indijanskim koreninam

Na albumu je tudi Hendrixova različica pesmi Woodstock, ki jo je posnel s kitaristom Stephenom Stillsom, njena avtorica in prvotna izvajalka pa je Joni Mitchell. Med drugim je mogoče slišati še na novo masterizirano instrumentalno skladbo Cherokee Mist, s katero se je kitarist poklonil svojim indijanskim prednikom in v kateri igra na indijsko glasbilo sitar.

Pesmi z albuma izvirajo iz obdobja njegovega poslednjega za časa življenja izdanega albuma Electric Ladyland, ki je izšel leta 1968. To obdobje je bilo zanj sicer zelo produktivno, čeprav je večina pesmi, ki jih je ustvarjal takrat, ostala nedokončana.

Pol stoletja po smrti na najvišjih mestih lestvic

Prvi sveženj predhodno neobjavljenega materiala je izšel leta 2010 na albumu Valleys Of Neptune, ki je zavzel vrhnja mesta lestvic v 15 državah. Drugi del te trilogije je leta 2013 izšel pod naslovom People, Hell And Angels in celo presegel prodajni uspeh svojega predhodnika ter se uvrstil na drugo mesto Billboardove lestvice 200. S tem je postal drugi najuspešnejši Hendrixov album po Electric Ladylandu, singel z njega, naslovljen Somewhere, pa je postal Hendrixov najuspešnejši singel do danes.

Dolgoletni producent in Hendrixova polsestra

Zadnji del trilogije, ki je izšel pri založbi Sony's Legacy Recordings, sta producirala Eddie Kramer, sicer Hendrixov dolgoletni producent, in John McDermott, kot koproducentka pa je sodelovala tudi Janie Hendrix, glasbenikova polsestra, odgovorna tudi za izdaji Valleys Of Neptune in People, Hell And Angels.

James Marshall "Jimi" Hendrix, leta 1942 v Seattlu rojen kot Johnny Allen Hendrix, je že v srednji šoli nastopal kot kitarist v r'n'b skupinah, po tem pa igral po ZDA v različnih zasedbah. Z basistom Noelom Reddingom in bobnarjem Mitchem Mitchellom je v Londonu leta 1966 ustanovil trio Jimi Hendrix Experience, dve leti kasneje pa zasedbo The Band of Gypsies. Svetovno slavo mu je prinesel nastop na festivalu Monterey Pop leta 1967, temu pa je sledil slavni koncert na festivalu v Woodstocku.

Nekatere izmed njegovih najbolj znanih pesmi so Purple Haze, Hey Joe, All Along the Watchtower, Foxy Lady, Voodoo Child, Little Wing in Castels Made of Sand. Jimi Hendrix nedvomno velja za enega najboljših in najvplivnejših kitaristov v zgodovini, njegov inovativni slog, kombiniran z zameglitvami, resonanco in kontrolirano distorzijo, je ustvaril novo glasbeno obliko. Umrl je septembra 1970 v Londonu pri starosti 27 let.

