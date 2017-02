Hollywood na sodišče zaradi diskriminacije režiserk?

Ceh režiserjev že pozval k večji vključitvi žensk in manjšin

20. februar 2017 ob 21:25

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Samo sedem odstotkov najodmevnejših hollywoodskih filmov so v letu 2016 režirale ženske, kar je dva odstotka manj kot leto poprej. Največje filmske studie bi zato lahko tožila ameriška komisija za enake možnosti.

Komisija Združenih držav Amerike (ZDA), ki skrbi za uveljavljanje protidiskriminacijske zakonodaje na delovnem mestu, že dolgo raziskuje obtožbe glede sistematične diskriminacije režiserk, ki so nepretrgoma letele na vse večje filmske studie. S preiskavo morebitnega kršenja zakonodaje so začeli že oktobra leta 2015, trenutno so v fazi poravnav, a nekateri ameriški viri trdijo, da bi zadeva lahko pristala tudi na sodišču, je poročal britanski BBC.

"Vsi glavni hollywoodski filmski studii so se znašli pod obtožbo, da niso najemali režiserk, komisija se sicer s studii trenutno pogaja glede poravnav, a v kolikor bo to neuspešno, lahko sledi tožba," je dejal eden od neimenovanih virov blizu komisiji. Informacije glede pogajanj o poravnavah so zelo omejene, komisija pa vsebine svojih preiskav dokler ne pride do dejanske tožbe ne razkriva javnosti, pa je zapisal spletni Independent.

Med pogajanjem z komisijo je Ameriški ceh režiserjev tako že pozval producente, naj v svoje projekte vključujejo čim več pripadnikov manjšin in žensk.

Se obetajo boljši časi?

Pod ameriške filme z lansko letnico se je podpisalo le sedem odstotkov režiserk, kar je dva odstotka manj kot leta 2015. Na področju drugih filmskih dejavnosti so ženske še manj zastopane. Edina režiserka, ki se je letos potegovala za oskarja, je bila Ava DuVernay z dokumentarcem 13th.

Razprave okoli števila režiserk v filmski industriji so zadnja leta stalnica, a statistike za zdaj ne kažejo nobenega premika k večji zastopanosti žensk. Upanje, da bo ameriška komisija za enake zaposlitvene možnosti s pritiskom na filmske studie vendarle dosegla premik na boljše, ostaja, je še poročal Independent.

Režija Patty Jenkins v prihajajočem filmu Wonder Woman in Niki Caro v Disneyevi akciji Mulan remake, morda nakazujeta prav to, a Hollywood bo moral narediti mnogo več kot zgolj tu in tam kakšno spravljivo gesto, če želimo doseči bolj uravnoteženo zastopanost spolov na režiserskem stolčku, so še dodali.

G. K.