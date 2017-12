Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Vsaka od nekdanjih zaporniških celic, ki so zdaj namenjene prenočevanju, je drugače urejena. Foto: BoBo Po naznanitvi MOL-a, da se je hostel proda na dražbi z izklicno ceno 2,34 milijona evrov, so se med drugim oglasili avtorji projekta in organizatorji programa v njem, ki odločitvi MOL-a ostro nasprotujejo. Foto: BoBo Vodja kulturnega programa v Hostlu Celica je povedal, da je KUD Sestava tamkajšnji program več kot dve desetletji ustvarjal "z ogromnim angažmajem in minimalnimi sredstvi". Foto: BoBo/Borut Živulović Župan Zoran Janković je sicer že zatrdil, da bo ne glede na lastništvo v stavbi ostala hotelska dejavnost, objekt pa bo zaščiten. Kot pravi, se zaveda, da je hostel svetovna znamenitost. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice "Prodaja Celice ogroža enega redkih uspešnih projektov samostojne Slovenije" V Hostlu Celica ostro nasprotujejo njegovi prodaji Dodaj v

Hostel Celica gre danes na dražbo, nasprotniki prodaje protestirat na Prešernov trg

Protest je napovedan med 9.30 in 12.30

14. december 2017 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ta poskus drobljenja in privatizacija predstavljata neposreden napad na celovitost območja in s tem na AKC Metelkova mesto, ta svetovno priznan kulturni, urbanistični in socialni primer dobre prakse, vnaša oblastniški diktat. Javno in jasno zato sporočamo: kapital in MOL, roke stran od Metelkove!" beremo v vabilu na protest proti prodaji stavbe Hostla Celica.

Kljub plazu kritik v zadnjih dneh in številnim pozivom Mestna občina Ljubljana (MOL) stavbo in zemljišče na Metelkovi ulici 8, kjer deluje Hostel Celica, ponuja na javni dražbi z izklicno ceno 2,34 milijona evrov. Tako bo danes znano, koliko je zanimanja za nakup.

Celica kot svetovna in kulturna znamenitost

Informacija o prodaji stavbe Hostla Celica je v zadnjem tednu dvignila veliko prahu. Ostro ji nasprotujejo tudi v Kulturno-umetniškem društvu Sestava, v katerem delujejo avtorji projekta hostla in organizatorji kulturno-umetniškega programa v njem. Pozivajo k ustavitvi prodaje in zaščiti te svetovne turistične in kulturne znamenitosti, ki je sicer prestala že številne spremembe glede poslovanja in lastništva.

Kot je na novinarski konferenci pretekli teden povedal vodja tamkajšnjega kulturnega programa Janko Rožič se v KUD-u Sestava zavzemajo za dolgoročno ureditev statusa takega fenomena, kot je Celica. Vztrajali bodo do konca, da takšne "problematične prodaje, ki Celico degradira na zgolj poslovni prostor". Spomnimo še, da je britanski časnik Guardian hostel uvrstil na seznam desetih najboljših luksuznih mladinskih hotelov v Evropi.

Prizadevanja za pridobitev status spomenika državnega pomena za Celico

V odprtem pismu, ki so ga med drugim naslovili na premierja Mira Cerarja, ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ministra za kulturo Toneta Peršaka, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, pozivajo pristojne, da na pragu Evropskega leta kulturne dediščine 2018 "po hitrem postopku" zaščitijo Hostel Celica kot spomenik državnega pomena. Zavzemajo za dolgoročno ureditev statusa takega fenomena, kot je Celica, ki je nekakšen "prostor nove Evrope", je še poudaril Rožič.



Samovoljna in prepogosto arbitrarna javna oblast

"Ne gre samo za Rog, Metelkovo, Celico in njihove družbene sorodnike. Gre za temeljno vprašanje ne-demokracije, ne-politike in ne-etike. Žal je pravo, zaradi ljudi na odločevalskih mestih v javni upravi in na sodiščih, orodje in orožje, ne le tehnika v roki samovoljne in prepogosto arbitrarne javne oblasti," pa je glede situacije med drugim zapisal ustavni pravnik Andraž Teršek. "Organizacija in pritisk: civilne družbe, meščanov, državljanov, predstavnikov strok, znanosti, kulture … In medijev. Aktivno, nenasilno, odločno in trajno. Druge učinkovite možnosti, tudi kot pravnik, ne vidim," je še dodal.

Privatizacija Celice kot napad na Metelkovo

In tudi sicer se številni ne strinjajo z občinsko potezo. Organizatorji današnjega protesta proti prodaji, ki je napovedan med 9.30 in 12.30 na Prešernovem trgu, si jo razlagajo kot napad na Avtonomno kulturno cono Metelkovo. MOL z nameravano prodajo zemljišča, na katerem stoji Hostel Celica, obenem radikalno spreminja svoje razmerje do celotnega območja Metelkove, so prepričani v AKC Metelkova.

P. G.