Igralci sprašujejo kandidate: Zakaj politiki brezsramno slabo odigravajo nove in nove vloge?

Igralci Drame so za soočenje na TV Slovenija zastavili vprašanja predsedniškim kandidatom

5. oktober 2017 ob 22:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Boste kot predsednik tekli z množico ali jo raje ustavili in usmerili na pravo pot?" je bilo le eno izmed vprašanj, ki so jih igralci v predstavi Hlapci zastavili devetim predsedniškim kandidatom. Prav vsak med njimi je izžrebal kandidata, ki mu je bilo vprašanje namenjeno.

Igralec in ravnatelj Drame Igor Samobor je prebral citat iz Cankarjevega besedila Dolina Šentflorjanska: "Doline šentflorjanske ni blagoslovil Bog, da bi redila in pitala umetnike, tatove, razbojnike in druge postopače. Dolina Šentflorjanska je živela brez kulture doslej, pa bo tudi odslej." Kandidatko SLS-a Suzano Laro Krause je vprašal, kako lahko kot kandidatka pripomore, da bo kultura bolje živela. "Rada kaj preberem," je pojasnila Suzana Lara Krause, ki bi rada pomagala vsem umetnikom.

"Zakaj se zavesa za nekatere politike nikoli ne spusti?"

Ko se konča predstava, se v gledališču spusti zavesa. Če predstava ne dosega ciljev, ni dovolj kakovostna, se zaveza metaforično spusti mnogo prej, je opozoril igralec Jurij Zrnec. "Žal pa v politiki velja, da se za marsikatere posameznike nikoli ne spusti, ker se brezsramno vračajo nazaj in slabo odigravajo nove in nove vloge," je dodal Zrnec, ki je Majo Makovec Brenčič (SMC) vprašal, kaj bi kot predsednica storila, da bi se končno vzpostavil neminimalni etični kodeks in da slovenska politika ne bi bila več razvlečena predvidljiva tragikomedija. "Prav je, da politiki kdaj snamejo masko," je prepričana kandidatka Makovec Brenčičeva. Kot pravi, je treba prav zaradi mladih popraviti ugled politike v javnosti.

Za en referendum več kot za vse filme

Jernej Šugman je izžrebal prvo damo Nove Slovenije Ljudmilo Novak. Po njegovih besedah je zadnji referendum o drugem tiru našo državo stal okoli 3,5 milijona evrov. "Se vam zdi smiselno, da naša država nameni točno toliko denarja, kot je stal ta enonedeljski referendum, za celoletno filmsko produkcijo, torej za vse kratke, dokumentarne in igrane filme, to je približno 15 filmov," je vprašal Jernej Šugman. Slovenska država namenja premalo denarja za kulturo, se je strinjala Ljudmila Novak. "Še posebej mačehovsko se vede do kulturne dediščine. Še bolj bi jo morali izkoristiti in predstaviti svetu," je sklenila Novakova.

Koliko pisateljev poznate?

Naslednji izžrebani je bil Andrej Šiško. "Ivan Cankar je v svojem času živel od tega, kar je ustvaril. Zanima me, koliko danes živečih kandidatov poznate, ki bi živeli od svojega pisanja," je vprašala igralka Petra Govc. Kandidat Šiško je pojasnil, da ne, dodal pa, da je tudi sam avtor več knjig in da je žalostno, da se od tega ne da živeti.

Tadej Toš je koprskega župana vprašal, kaj konkretno, ampak res konkretno lahko kot predsednik republike naredi za kulturo v Sloveniji. "Ampak konkretno," je prosil Tadej Toš. Kandidat Boris Popovič je ob tem izpostavil, da bi tako za kulturo kot za denimo šport največ naredili, če bi zagnali gospodarstvo.

Imate raje iskrenega kritika ali prilagodljivega Komarja?

Igralec Bojan Emeršič je spomnil, da v njihovi uspešni predstavi Hlapci nastopata dva zelo nasprotujoča si lika. "Jerman, ki zastopa domiselnost, politično neuklonljivost in bi bil lahko vaš iskren in oster kritik, in pa Komar, ki je bolj prilagodljiv in bi se z lahkoto vživel v vaš koncept ali dejanja, kakršna koli bi že bila, ter bi lahko postal vaš zvest promotor. Koga bi si bolj želeli za svojo desno roko med kampanjo in tudi pri predsedovanju in najpomembneje, zakaj?" je Emeršič vprašanje zastavil predstavnici SDS-a Romani Tomc. "Oba. Ker mora biti predsednik odprt in vsaki taki nasveti koristijo," je odgovorila Tomčeva.

Tek v množici ali za množico?

Aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju je vprašanje zastavil Aljaž Jovanovič. "Živimo v časih, kjer vsi zelo radi tečemo. Tečemo zase, v množicah ... Umetnik se zna ustaviti in reflektirati to tekajočo množico. Zdaj me pa zanima, ali bi vi kot predsednik tekli v množici, z njo, ali bi se znali ustaviti in mogoče ali bi znali tudi množico ustaviti, ko bi videli, da gre v napačno smer?" je Pahorja izzval Jovanović. Odgovoril mu je, da bodo ljudje sledili tistim, ki imajo kaj povedati: "Ne glede na to, ali tečejo ali se ustavijo."

"Država se lahko pohvali z Živadinovom, se on lahko z državo?"

Igralka Nina Ivanišin je izžrebala Angelco Likovič. Opozorila je, da država umetnikom, ki ustvarjajo zunaj uradnih institucij, odreka kruh. "Pa ne govorim o brezimnih sanjačih, ampak o svetovno uveljavljenih umetnikih, kot je denimo Dragan Živadinov. Slovenija se lahko svetu pohvali z Draganom Živadinovom, se lahko Dragan Živadinov svetu pohvali s Slovenijo?" je zanimalo igralko. "Umetniki so naše bogastvo. Še več otrok bi morali peljati v gledališče. Gledališkim delavcem pa bi morala država bolj priskočiti na pomoč, saj imajo prenizke plače," meni Likovičeva.

Kultura kot paradni konj države

Nekdanjemu igralskemu kolegu Marjanu Šarcu je vprašanje zastavil Marko Mandič. Kot je poudaril, je umetnost paradni konj neke države. "Kako bi bolje lansirali vrhunske umetniške stvaritve v Evropi in drugje po svetu in jih markantno orisali na širši kulturni zemljevid. In ali bi se vam zdelo smiselno po vzoru nekaterih držav povečati proračun za kulturo," je zanimalo Mandiča. Poleg gospodarske lahko predsednik izjava kulturno diplomacijo, je poudaril Šarec. "Sam sem igralec in ljudem je treba razjasniti, kako pomembno in zahtevno delo je to, saj tudi mene kot igralca pogosto podcenjujejo," je sklenil Šarec.

