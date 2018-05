In orkester je igral naprej: Titanik tone v mariborski Operi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pod režijo prve slovenske uprizoritve spektakularnega dela, ki ga je navdihnila ena največjih pomorskih katastrof v zgodovini, se podpisuje češki režiser Stanislav Moša. Na današnji premieri bo orkester vodil češki dirigent Dan Kalousek. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor zaključuje letošnjo sezono z muzikalom Titanik. Pod režijo prve slovenske uprizoritve spektakularnega dela, ki ga je navdihnila ena največjih pomorskih katastrof v zgodovini, se podpisuje češki režiser Stanislav Moša. Na današnji premieri bo orkester vodil češki dirigent Dan Kalousek. V glavnih pevskih vlogah med drugim nastopajo Sabina Cvilak, Valentina Čuden, Martin Sušnik, Darko Vidic, Jure Počkaj, Jaki Jurgec in Andreja Zakonjšek Krt. Za ta muzikal, ki izvirno vsebuje 32 samostojnih glasbenih točk s povezovalnimi govorjenimi dialogi in tremi koreografiranimi točkami, je sicer značilen dolg seznam različnih vlog, od kapitana, konstruktorja, lastnika in posadke ladje do množice potnikov različnih provenienc. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta Muzikal bo izveden v angleškem jeziku z nadnapisi v slovenskem in nemškem jeziku. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta Muzikal pripoveduje o osebnih hrepenenjih resničnih ljudi različnih provenienc, o njihovih velikih upih po boljšem življenju in sledenju številnim osebnim različicam "ameriških sanj", ki so na krovu ladje Titanik doživele bodisi klavrni potop ali v najboljšem primeru nepričakovani preobrat. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta Dodaj v

Mariborska Opera zaključuje sezono z muzikalom Titanik

18. maj 2018 ob 15:01

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Zadnja premiera aktualne sezone Opere in Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor je muzikal Titanik. Pod režijo prve slovenske uprizoritve tega spektakularnega dela z ogromno zasedbo se podpisuje češki režiser Stanislav Moša. Usoda Titanik je v njegovi interpretaciji mozaik različnih usod, ki iščejo vsaka svojo ljubezen.

V glavnih pevskih vlogah med drugim nastopajo Sabina Cvilak, Valentina Čuden, Martin Sušnik, Darko Vidic, Jure Počkaj, Jaki Jurgec in Andreja Zakonjšek Krt.

Muzikal je obstajal še pred filmom

Broadwajska premiera muzikala, ki je nastal po scenariju Petra Stona ter na glasbo in libreto Mauryja Yestona, je bila aprila 1997, le osem mesecev pred izidom istoimenskega filmskega spektakla Jamesa Camerona. Muzikal z zvenečim imenom in edinstvenim zgodovinskim kontekstom je še v istem letu osvojil kar pet nagrad tony, vključno z nagrado za najboljši muzikal, bil pa je nominiran tudi za glasbeno nagrado grammy.

Sodobno glasbenoscensko delo je navdihnila ena največjih pomorskih katastrof v sodobni zgodovini – potop čezoceanskega parnika Titanik, ki je pred izplutjem 10. aprila 1912 iz pristanišča Southampton veljal za giganta tehnološkega napredka.

"Nečimrnost tehnologije in civilizacijska megalomanskost sta kmalu po izplutju 'nepotopljivega' Titanika, kot so ga predstavljali tedanji mediji, usodno zaznamovali življenje 1.503 ljudi, ki nepričakovanega potopa niso preživeli, za mnoge med preživelimi pa je bilo to zadnje pomorsko popotovanje, saj jih je katastrofalni dogodek zaznamoval za vse življenje," so izpostavili v SNG Maribor.

Veteran žanra

Režiser nocojšnje predstave, sicer direktor Mestnega gledališča v Brnu Stanislav Moša, je med drugim režiral muzikale Lasje, Zgodba z zahodne strani, My Fair Lady, Jesus Christ Superstar, Evita in Nesrečniki. Prav tako se je uveljavil kot libretist in avtor glasbenih besedil. Za svoje umetniške dosežke je prejel več nagrad in priznanj, med drugim na Festivalu Borštnikovo srečanje nagrado za estetski preboj za režijo muzikala Kabaret v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL).

Kot je povedal na današnji novinarski konferenci, je vesel, da lahko naposled dela tudi v SNG-ju Maribor. Ta muzikal je pred leti prvič postavil na oder v Švici, mariborska pa je četrta, doslej najobsežnejša izvedba. "To je zgodba o ljubezni. A ne le enega para kot v filmu, ampak vsakega izmed množice ljudi na odru, na primer kapitana do ladje, stevarda do svoje službe in tako naprej," je povedal. "Gre za mozaik usod. Vsak išče svojo ljubezen," je dodal.

Simfoničnemu orkestru in zboru Opere SNG Maribor bosta dirigirala Dan Kalousek in Simon Robinson, scenograf je Christoph Weyers, koreografinja Aneta Majerova, kostumografinja Andrea Kučerova. Pri vizualni podobi so po besedah zadnje sledili značilnostim zgodovinskega obdobja, v katerem se dogaja zgodba, še posebej pa so želeli poudariti socialne razlike med posamezniki.

Umetniški vodja Opere Simon Krečič verjame, da bo predstava navdušila občinstvo. "Kot nacionalna hiša želimo pokazati čim bolj raznolik program. Obvladujemo žanre od zgodnjih baročnih oper do sodobnih del, kar vključuje tudi lahkotnejši žanr, za kakršnega velja muzikal, ki pa je lahkotnejši samo za gledanje in poslušanje, nikakor pa ne za izvedbo," je povedal.

Zaplet z avtorskimi pravicami

Z ekipo iz Češke so najprej sicer začeli pripravljati muzikal Nesrečniki, a so bili nato zaradi zapletov z avtorskimi pravicami prisiljeni spremeniti naslov, kar je za umetniški ansambel predstavljalo velik izziv. "Naš Titanik je bil najprej potopljen, nato pa smo ga s skupnimi močmi dvignili zelo visoko nad gladino," je ponazoril Krečič.

