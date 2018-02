Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Marko Šantić med snemanjem najnovejšega celovečerca Do zvezd in nazaj avgsuta lani. Foto: Črt Lipej To ve le malokdo, a na Reki je tako, da je razmerje med tistimi, ki končajo srednjo šolo, približno enako, polovica gre študirat v Zagreb in polovica v Ljubljano. Marko Šantić, režiser Primož Bezjak v nosilni vlogi med snemanjem filma Do zvezd in nazaj. Foto: Črt Lipej Zapelji me Marka Šantića se je potegoval za tujejzičnega oskarja. V Portprožu je osvojil vesno. Foto: Črt Lipej Režiser sprejema umetniške odločitve in je najodgovornejši za umetniški plasma in realizacijo filma ter uspeh celotne ekipe. Res je glavni, a če se producent razjezi, režiser izgubi svojo pomembnost. Marko Šantić, režiser

Istospolno starševstvo - prvič v filmu Marka Šantića Do zvezd in nazaj

Pogovor z mladim režiserjem Markom Šantićem z Reke

4. februar 2018 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Starševstvo in boj za skrbništvo v istospolnih družinah je tema najnovejšega filma večkrat nagrajenega mladega režiserja Marka Šantića, ki ga je z Reke v Ljubljano prinesel študij na AGRFT. Celovečerec Do zvezd in nazaj je bil žal zadnji za Jerneja Šugmana.

"Režije tega projekta sem se lotil, ker je njegova tema na slovenskem avdiovizualnem področju popolnoma nova, kar zadeva celovečerni film. Tema je istospolno starševstvo, zanimiva, fascinantna za naš prostor," pove Šantić o svojem najnovejšem filmu, ki so ga snemali avgusta lani, zdaj pa se montira med Ljubljano in Zagrebom. V njem sodeluje vrhunska igralska ekipa: Primož Bezjak, Silva Čušin, Ivo Ban, Toni Janežič, Olga Kacjan, Marjana Brecelj. Žal je bil prav Do zvezd in nazaj zadnji celovečerec za Jerneja Šugmana.

Marko Šantić je režiser celovečernega filma Zapelji me, ki je bil kandidat za oskarja za najboljši tujejezični film in za katerega je v Portorožu leta 2014 prejel nagrado vesna za najboljšo režijo. Pogovor z mladim režiserjem, ki montira svoj najnovejši film Do zvezd in nazaj, si oglejte spodaj.

Split, Reka, Ljubljana ...

Marko Šantić je rojen v Splitu, odraščal je na Reki in po zaključku srednje šole se je napotil v Ljubljano. Za reško mladino je to namreč utečena praksa: "To ve le malokdo, a na Reki je tako, da je razmerje med tistimi, ki končajo srednjo šolo, približno enako, polovica gre študirat v Zagreb in polovica v Ljubljano." Marko se je odločil za študij režije na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Pri odločitvi mu je pomagal Martin Turk, ki je prav tako obiskoval AGRFT. "Ljubljanska akademija je imela takrat manj smeri, bolj urejeno produkcijo in več denarja za filme, ki ste jih morali posneti v 2., 3. in 4. letniku, tako da ste lahko delali s profesionalci," pravi Marko in dodaja: "Moje izkušnje tu so bile zelo dobre, zato sem vesel, da sem se odločil za Ljubljano in ne za Zagreb. Vse je bilo manjše, toplejše, bili smo povezani, tudi s profesorji, veliko smo se naučili, veliko smo delali."



Kratki filmi

Marko je že med študijem začel snemati kratke filme, ker je bilo to v programu študija. Tako je posnel kratki film Srečno pot, Nedim in prejel glavno nagrado na sarajevskem filmskem festivalu. Sledili so kratki filmi Luknja, Od električarja z ljubeznijo, Očetova želja in Moderne kunst, s katerim se je preizkusil tudi v snemanju komedij: "Za ta film sem dobil prav dobre kritike od kolegov. Na začetku filma sploh ne piše, kdo je režiser, in potem so bili kolegi presenečeni, ko so na koncu videli moje ime. Niso me metali v ta koš, ampak sem jih ugodno presenetil."



Kdo je glavni na snemanju?

Za svoje filme pogosto piše tudi scenarije. "Mi, režiserji smo bolj navajeni na to formo že iz študijskih dni in zato nas veliko piše in sodeluje kot scenaristi. Tako sem tudi jaz začel in res mi je zanimivo to početi." Na vprašanje, kdo je pomembnejši pri snemanju filma, režiser ali producent, pravi: "Režiser sprejema umetniške odločitve in je najodgovornejši za umetniški plasma in realizacijo filma ter uspeh celotne ekipe. Res je glavni, a če se producent razjezi, režiser izgubi svojo pomembnost." Po njegovem mnenju je igralcem zelo težko: "Zame osebno je igra zelo težka in občudujem vsakega igralca, ki je dober igralec, ki dobro odigra vlogo, ker je to resnično zelo težko." Tudi sam je bil statist v filmu Piran Pirano in je iz prve roke videl, kako je igra zahtevna: »Celo dvakrat sem igral v tem filmu Piran Pirano, dvakrat sem bil nemški vojak. Prvič je v nekem bunkerju partizan vrgel bombo name, drugič pa sem trpinčil neko žensko.«

Najnovejši Šantićev film zdaj montirajo v Ljubljani in Zagrebu, na TV Slovenija pa ga bodo predvajali jeseni.

