Italijanski notranji minister grozi z ukinitvijo policijske zaščite za avtorja Gomore

Minister Matteo Salvini proti avtorju Robertu Savianu

22. junij 2018 ob 13:25

Rim - MMC RTV SLO

V Italiji je zaradi poročanja o tamkajšnjem organiziranem kriminalu več sto novinarjev pod policijsko zaščito in eden izmed njih je tudi Roberto Saviano, slavni raziskovalni novinar in pisatelj, ki je deležen zaščite od izida knjige Gomora. Kar pa bi se po besedah notranjega ministra lahko spremenilo.

Roberto Saviano je pod policijsko zaščito torej od leta 2006, kritika na račun Mattea Salvinija, ki je odnedavna italijanski notranji minister, pa bi ga lahko stala te zaščite. Salvinija, sicer tudi vodjo Lige, ki je oblikovala vlado s populističnim Gibanjem petih zvezd, so zmotile Savianove izjave v intervjuju za radijsko postajo Rai Tre.

Minister je namreč dejal, da bi veljalo preveriti, koliko denarja je namenjenega piščevi zaščiti, kar bi spadalo v okvir evaluacije, "kako Italijani porabljajo svoj denar". Ob tem je izpostavil dejstvo, da Saviano svoj čas preživlja v tujini in da bi bilo treba premisliti o resnosti groženj, ki jih je deležen. "Roberto Saviano je zadnja od mojih težav. Pošiljam mu poljubček, če zdaj gleda. Je oseba, ki izzove veliko občutljivosti in naklonjenosti, vendar je prav, da se naredi evaluacijo, kako Italijani porabljajo svoj denar," je po poročanju Guardiana dejal minister.

Orodje ministrovega "uničevanja vladavine prava"?

Prav v tem tednu je Saviano za to isto publikacijo, v kateri tudi sicer občasno objavlja, spisal članek, v katerem je zatrdil, da se zaradi italijanske vojne proti migracijam boji za prihodnost svoje domovine. Avtorjevi podporniki in nekateri izmed vodilnih italijanskih politikov so se že oglasili, da je minister zlorabil svojo moč in s temi izjavami ogrozil demokratične vrednote. Saviano se je zahvalil svojim podpornikom in poudaril, da tukaj pravzaprav ne gre zanj. Meni namreč, da je uporabljen zgolj kot Salvinijevo orodje, s katerim bo "uničil vladavino prava".

Saviano gre tudi sicer v Italiji marsikomu v nos s svojim pogostim komentiranjem na televiziji in v časopisnih kolumnah ter izražanjem kritike na račun italijanske družbe in politične korupcije.

Odzivi nekaterih političnih imen

Po poročanju časopisa La Repubblica je Graziano Delrio iz levosredinske Demokratske stranke (PD), iz katere prihaja tudi nekdanji premier Matteo Renzi, dejal, da bi bil pripravljen žrtvovati lastno policijsko spremstvo, toda naj Salvini pusti Saviana na miru. Nekdanji notranji minister Marco Minniti pa je za taisti časopis dejal, da obstajajo strogi in transparentni postopki glede policijske zaščite in komu je ta namenjena. Kot so še izpostavili v La Repubblici takšne odločitve niso odvisne od osebnih stališč politični akterjev glede osebe, ki je deležna zaščite.

Ettore Rosato, ki prav tako prihaja iz Demokratske stranke, je dejal, da ministrove opazke predstavljajo "nesprejemljivo grožnjo" posamezniku, ki je razkril nevarne kriminalne mreže na italijanskih tleh. Kot je še povedal za časnik: "Savianovo spremstvo ni darilo, temveč zaščita, ki jo mora država zagotoviti tistim, ki so deležni groženj zaradi boja proti mafiji in Camorri."

Zgodnji status narodnega junaka

Sicer pa je danes 38-letni Neapeljčan Saviano ob izidu Gomore s svojimi razkritji o delovanju in razpredenosti krvoločne neapeljske mafije, torej Commore, v Italiji obveljal za narodnega junaka. Za knjigo, ki je hitro postala prodajna in kritiška uspešnica ter bila prevedena v mnoge jezike, je prejel številna literarna priznanja. Dve leti po izidu je Matteo Garrone posnel še istoimenski film, za slovenski prevod knjige pa je poskrbel Vasja Bratina.

Savianov zadnji roman, naslovljen Zero Zero Zero, je izšel leta 2013, v njem pa je v precep vzel trgovino z mamili. Naslov je referenca na frazo, ki je med preprodajalci oznaka za najčistejši, najboljkakovostnejši kokain. Roman je v slovenščini – prevedla ga je Irena Trenc-Frelih –, izšel leto dni za izvirnikom.

