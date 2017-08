Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ukradeni predmeti so izhajali iz dobe Vikingov, gre pa predvsem za drobne predmete, kot je na primer nakit. (Slika je simbolična). Foto: EPA Po navedbah direktorja muzeja gre za predmete izjmenega kulturnozgodovinskega pomena. (Slika je simbolična) Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iz norveškega muzeja ukradli okoli 400 vikinških predmetov

Fotografije predmetov zaokrožile po družabnih omrežjih

21. avgust 2017 ob 16:36

Bergen - MMC RTV SLO

Iz Univerzitetnega muzeja v norveškem mestu Bergen so pred dobrim tednom dni ukradli približno 400 vikinških artefaktov. Po ocenah direktorja muzeja bi šlo lahko za enega najhujših dogodkov v norveški muzejski zgodovini zadnjih dveh stoletij.

V ropu, do katerega je prišlo ob koncu tedna, med 11. in 13. avgustom, so iz Univerzitetnega muzeja v Bergnu na zahodni obali Norveške odnesli predvsem drobne predmete iz vikinških časov, kot je denimo nakit. Sam material, iz katerega so izdelani ukradeni predmeti, nimajo večje denarne vrednosti, razlaga direktor muzeja Henrik von Achen, ki dodaja, da gre za drobne eksponate. "Zato pa je velika in neizmerljiva izguba povezana s samo kulturnozgodovinsko dragocenostjo samih predmetov, ki s časom preseže njihovo finančno vrednost," je pojasnil.

"Če ukradenih predmetov ne bodo vrnili, lahko krajo označimo kot daleč najhujši dogodek v norveški muzejski zgodovini zadnjih dvesto let," je še dejal von Achen.

V stavbo vstopili z zidarskih odrov

Roparji so v muzej vstopili v sedmem nadstropju, pomagali pa so si z zidarskim odrom, postavljenim pred pročelje stavbe, poroča portal Art Daily. Ukradeni predmeti so se tam nahajali slučajno, saj so so jih nameravali 14. avgusta prepeljati na varno lokacijo. "Varnostni ukrepi niso bili zadostni, morali bo zagotoviti dodatne varovalne elemente," je priznal direktor.

Primer preiskuje norveška policija, ki pri tem sodeluje s kolegi z mednarodnih služb. Muzej se je po dogodku usmeril na družbena omrežja, kjer deli fotografije ukradenih predmetov, da bi te zaokrožile naokoli, prišle v zavest javnosti, ki jih bo na ta način lažje prepoznala posledično pa bo predmete težje prodati.

