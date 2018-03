Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! SNG Maribor se bo na tem bienalnem festivalu v Bogoti predstavil s tragedijo Medeja ter baletoma Stabat Mater (na posnetku) in Posvetitev pomladi. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta Iberoameriški gledališki festival sta leta 1988 zasnovala igralka Fanny Mikey in Ramiro Osorio (na posnetku), nekdanji kolumbijski minister za kulturo, ki je danes direktor gledališča Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: EPA Sorodne novice Nov uprizoritveni center v Mehiki tudi s spominom na Pandurjevo dediščino Slovensko mladinsko gledališče se bo predstavilo v Nemčiji in Kolumbiji Dodaj v

Izobilje slovenskih vsebin na Iberoameriškem gledališkem festivalu

Na bienalni prireditvi nastopajo umetniki z vseh petih celin

20. marec 2018 ob 11:05

Bogota - MMC RTV SLO, STA

"Na letošnjem Iberoameriškem gledališkem festivalu v Bogoti, ki prinaša čarobnost umetnosti, sinhronost plesa, čustva gledališča, nasmeh klovnov in ritem glasbe, bo mogoče videti strast in ustvarjalni talent v več kot 40 predstavah iz 15 držav na več kot 25 prizoriščih po Bogoti."

Tudi slovenska gledališča so del 16. izvedbe tega gledališkega festivala v kolumbijski prestolnici, ki sta ga ob praznovanju 450. obletnice ustanovitve Bogote leta 1988 zasnovala igralka Fanny Mikey in Ramiro Osorio, nekdanji kolumbijski minister za kulturo, ki je danes direktor gledališča Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Do danes se je festival uveljavil kot eden največjih in najpomembnejših gledaliških festivalov na svetu.

Dva tedna, polna odrskih presežkov

Na bienalnem festivalu, ki letos traja od 16. marca do 1. aprila, se bo SNG Maribor predstavil z Evripidovo tragedijo Medeja v režiji Oliverja Frljića, ki jo bo izvedlo šestkrat, ter baletoma Stabat Mater in Posvetitev pomladi v koreografiji Edwarda Cluga. Slovensko mladinsko gledališče bo uprizorilo prav tako Frljićevo Naše in vaše nasilje, SNG Opera in Balet Ljubljana pa balet Simfonija otožnih pesmi, poklon Tomažu Pandurju.

Festivalska zavezanost predajanju znanja

Režiser Frljić, igralka Nataša Matjašec Rošker ter baletna plesalca Catarina de Meneses in Gaj Žmavc pa bodo v okviru izobraževalnega dela festivala izvedli tri mojstrske tečaje.

Festival je namreč zavezan k izobraževanju širše javnosti in posodobitvi znanja kolumbijskih umetnikov. Zato ponuja delavnice, tečaje, seminarje, kolokvije in forume, ki jih vodijo režiserji, igralci, dramatiki, producenti in drugi gledališki strokovnjaki z vsega sveta.

Frljić bo imel svoj mojstrski tečaj 22. marca, dva dni zatem bo prvakinja mariborske Drame Nataša Matjašec Rošker vodila delavnico o oblikovanju vloge. Baletna plesalca Catarina de Meneses in Gaj Žmavc pa bosta baletni tečaj izvedla 29. marca.

P. G.