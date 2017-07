Izza rešetk na oder: zaporniška izkušnja članice Pussy Riot

Gledališki projekt Nadežde Tolokonikove

27. julij 2017 ob 14:16

London - MMC RTV SLO/STA

Kar se je zgodilo meni, se lahko zgodi komur koli, sporoča članica ruske pankovske skupine Pussy Riot Nadežda Tolokonikova s svojim svežim interaktivnim gledališkim projektom.

Tolokonikova ga pripravlja v sodelovanju z londonsko gledališko skupino Les Enfants Terribles, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Projekt Inside Pussy Riot bo v Londonu na ogled šest tednov, predvidoma ob koncu leta. Zasnovan bo interaktivno in bo gledalcem omogočal, da podoživijo njeno zaporniško izkušnjo.

Avtoritativne, proti ženskam nastrojene tendence

Glasna nasprotnica vladavine Vladimirja Putina je povedala, da se je projekta lotila iz strahu, da bodo v času "avtoritarnih, desno usmerjenih in proti ženskam nastrojenih teženj", ki se širijo po svetu, zaradi drugačnih političnih pogledov tako kot njo zaprli še več ljudi.

"Res je pomembno ljudem sporočiti, da se jim lahko začne dogajati, kar se je nama. Želim, da ljudje v svoji koži občutijo, kaj pomeni biti zapornik," je Tolokonikova povedala za AFP.

Umetnico in njeno kolegico iz skupine Mario Aljohino so v Rusiji marca 2012 aretirali zaradi spornega performansa – pankovske molitve proti Putinu – v moskovski katedrali, nato sta zaradi huliganstva pristali v zaporu, iz katerega so ju izpustili predčasno decembra 2013.

Večtedenska gladovna stavka

V zaporu je zaradi neprimernih razmer izvedla devetdnevno gladovno stavko, zaradi katere je potrebovala zdravniško pomoč. Za AFP je še povedala, da je, ker je pristala v zaporu, po svoje privilegirana, saj bo lahko vsem povedala, kaj se v ruskih zaporih dogaja.

Za podporo projektu ima umetnica namen zagnati kampanjo prek platforme za množično financiranje Kickstarter. Vanj bo vključila tudi nove skladbe in videe Pussy Riot, sodelovala pa bo tudi z igralci, ki ji bodo pomagali pri predstavitvi odisejade zasedbe. Projekt bo postavila v sodelovanju z londonsko gledališko skupino Les Enfants Terribles, ki slovi po predstavah, katerih smer razvoja določajo gledalci. Skupina je, denimo, že postavila interaktivno različico otroške klasike Alica v Čudežni deželi.

Maria Aljohina se je prav tako posvetila gledališkemu ustvarjanju in je v začetku leta v ZDA premierno uprizorila svoj projekt Revolution, v katerem je predstavljeno intelektualno ozadje, ki stoji za revolucijo Pussy Riot, vezano na digitalni hardcore, še poroča AFP.

P. G.