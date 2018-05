Klemen Janežič: Vizije 2018 so dokazale, da svet mlade še kako zanima

Podeljeni vizionarji v osmih kategorijah

21. maj 2018 ob 11:08

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Podelitev nagrad vizionarji 2018 je sklenila festival mladinske kulture Vizije in obenem v slovo pomahala še Tednu ljubiteljske kulture, saj tudi mladinski festival spada v njegov okvir. Podeljenih je bilo sedem vizionarjev za gledališko in glasbeno ustvarjanje ter dva za fotografijo.

Žirija je kot najboljšo predstavo v celoti izbrala Šest oseb išče Williama v izvedbi Amaterskega mladinskega odra SNG Nova Gorica.

Podelili so devet nagrad vizionarjev

Žirijo so sestavljali Klemen Janežič, Ana Ruter in Andrej Karoli, podelili pa so devet nagrad, poimenovanih vizionarji. Poleg vizionarja za najboljšo predstavo so podelili še vizionarja za gibalno interpretacijo besedila, ki ga je prejela KD Igralska skupina pri gledališču Toneta Čufarja Jesenice za predstavo Portret planeta, in vizionarja za avtorski lutkovni projekt, za katerega so izbrali predstavo Miladin v izvedbi LS Zrna/Krožnik, Društva Koruzno zrno in srednje šole Slovenska Bistrica.

Vizionar za žensko vlogo je šel Sarah Marn Ženko za vlogo gospe Gabor v predstavi Pomladno prebujenje (Gledališče Gnosis, dkud gnosis, Mkud, Ivan Cankar, II. Gimnazija Maribor), vizionar za glasbeno scensko produkcijo je odpotoval k Angleški dramski skupini iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik in društvu ŠCRM za predstavo The Tribe, vizionar za najinovativnejši avtorski pristop pa Moengi in Gledališču Glej za predstavo Predstava po Doris.

Kategoriji: rock vizije in fotovizionar

Poleg tega so podelili še nagrade v kategoriji rock vizij, znotraj katere so podelili vizionarja za najboljšo mladinsko rokovsko skupino - to je postala goriška Kombo C, in pa v kategoriji fotovizionar, kjer sta bili za najboljši fotografinji razglašeni Ana Debeljak in Ana Grom.

Festival Vizije je spet prinesel vpogled v mladinsko ustvarjalnost na področju gledališke, lutkovne, rokovske, plesne in fotografske dejavnosti. Nova Gorica je z njim dihala v bogatem festivalskem vzdušju, polnem ustvarjalnosti in mladostne energije, so zapisali v Javnem skladu za kulturne dejavnosti (JSKD).

Prvič plesna predstava

Festival Vizije, ki je združil najboljše mladinske gledališke, lutkovne in rokovske skupine ter najboljše mladinske fotografe, prvič pa se je v tekmovalnem programu predstavila tudi plesna predstava, je znova dokazal, da se mladi skozi umetniški izraz še kako odzivajo na svet in družbo, v kateri živijo, so še zapisali.

Igralec Klemen Janežič, predsednik festivalske žirije, je o svoji izkušnji žiranta sklepno povedal: "Mladim se pogosto očita apatičnost, nezainteresiranost za politiko in aktualne družbene probleme. Toda Vizije 2018 so dokazale, da jih svet, v katerem živijo, še kako zanima, da se želijo s težavami spoprijeti in jih obravnavati. Ustvarjalci so na odrskih deskah izkazali velik pogum. Tako v avtorskih projektih kot predstavah, ki so si za osnovo vzele že obstoječa besedila, so ponudili dejaven odnos do sveta in pokazali skrb za čas, ko smo priča koncu intime. To so podali skozi zvrstno zelo različne gledališke oblike ter potrdili lastno ustvarjalnost in vpetost v sodobno gledališko produkcijo."

150 ustvarjalcev, starih od 15 do 30 let

Na Vizijah je sodelovalo okoli 150 ustvarjalcev, starih od 15 do 30 let, od petka zvečer do nedelje popoldne pa se je na odru SNG Nova Gorica in nekaterih drugih prizoriščih zvrstilo osem gledaliških predstav, tri rokovske zasedbe, ena lutkovna predstava, ena plesna predstava ter dvanajst fotografov. Posebna pozornost, pravijo v JSKD-ju, velja projektu Lepljenke, v katerem dijaki pod vodstvom mentorjev ustvarjajo vizualno poezijo v slogu Srečka Kosovela.

Festival, ki ga zdaj že tradicionalno gosti Nova Gorica, je v mesto ponovno privabil številne ljubitelje umetnosti, ki cenijo tudi samosvojo mladinsko in ljubiteljsko ustvarjanje. Mladi so s svojo drznostjo in inovativnostjo dokazali, da umetnost ni le ustvarjanje lepega in všečnega, temveč je lahko tudi sredstvo za iskanje lastne resnice in odgovorov na temeljna, tudi zelo intimna vprašanja.

N. Š.