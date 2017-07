Ko J. R. R. Tolkien sam postane protagonist filma

Priprave na snemanje biografije o avtorju trilogije Gospodar prstanov

27. julij 2017 ob 09:01

Helsinki - MMC RTV SLO/STA

"Zgodba mladeniča, ki je formativna leta preživel kot sirota in je prijateljstvo, ljubezen in ustvarjalni navdih našel v šolski skupini izobčencev." Tako nekako pravi napoved filmske biografije J. R. R. Tolkiena, avtorja trilogije Gospodar prstanov, ki jo bodo posneli pod taktirko finskega režiserja Doma Karukoskija.

Novico je že v ponedeljek razširil portal Deadline, ki je omenjal, da avdicije za igralce že potekajo, a ostajajo v Helsinkih skrivnostni. Tako je za zdaj potrjeno le, da bo biografski film o J.R.R. Tolkienu (1892—1973) režiral finski režiser Dome Karukoski, kar so sporočili iz filmskega podjetja Helsinki Filmi.

"Pravijo, da je prvi korak najtežji, a pri meni ni tako. Prepričan sem, da bi lahko napisal nešteto prvih poglavij, in res sem jih napisal veliko," je nekoč dejal Tolkien, tako da je po tej oceni že opravljen levji delež ustvarjanja njegove biografije.

Usodnost prve svetovne vojne

V filmskem podjetju razen imena režiserja niso ničesar potrdili – tudi ne, ali scenarij za Tolkienovo biografijo podpisujeta David Gleeson in Stephen Beresford, kot se namiguje. Omenja se edino še, da naj bi se film navezoval na Tolkienovo doživljanje prve svetovne vojne, ki je pomembno zaznamovalo njegovo pisanje.

Dome Karukoski, ki velja za enega vidnejših finskih režiserjev mlade generacije, je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP najbolj znan po režiji filma Tom Of Finland, v katerem je predstavljeno življenje vidnega homoseksualca 20. stoletja, umetnika Toukoja Laaksonena.

Tolkienove izdaje večini posmrtne

John Ronald Reuel Tolkien je bil profesor stare angleščine ter angleškega jezika in književnosti, delal pa je tudi kot leksikograf. Njegov opus poleg najbolj znanih, Gospodarja prstanov in Hobita, vsebuje še številne druge naslove. Večino njegovih del, gre predvsem za fantazijsko literaturo, so izdali po njegovi smrti.

P. G.