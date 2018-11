Ko rojstvo Venere, ki odpira široko polje vprašanj o obdobju renesanse, poteka na odru

Po dramskem besedilu Iva Svetine

18. november 2018 ob 17:08

Sežana - MMC RTV SLO, STA

Po dramskem besedilu Iva Svetine je Barbara Novakovič Kolenc na oder Kosovelovega doma v Sežani postavila plesno-gledališko predstavo Rojstvo Venere, ki odpira veliko tem o obdobju renesanse in slikarstvu kvatročenta, kakor poimenujemo zgodnjo renesanso 15. stoletja.

Firence med septembrom 1449 in majem 1498 so v obdobju med vdorom Karla VIII. in smrtjo patra Girolama Savonarole. Sandro Botticelli, slikar florentinske šole v obdobju kvatročenta, avtor znamenitih del Rojstvo Venere in Pomlad, se vse bolj strinja s patrovimi ekstremnimi idejami.

In kot se v sporočilu za javnost sprašujejo ustvarjalci: "Četudi je s Pomladjo in Rojstvom Venere častil pogansko lepoto, morda pa prav zaradi tega, ker se tega zaveda. Je v ozadju nemara celo strah?"

Zastavonoša renesanse kot duhovne prenove

Dokler se ni vdal patrovemu vplivu, je bil Botticelli eden najizrazitejših oznanjevalcev renesanse kot duhovne prenove. Botticelli je pod patrovim vplivom pozabil na lastna renesančno-humanistična načela. Svojo novo vero izpove s sliko Mistično rojstvo oziroma Nativita, ki jo je dokončal leta 1501 in v katerem se angeli in ljudje objemajo, a ta začne "najedati njegovo ustvarjalno silo". Po tem ni naslikal ničesar pomembnega, naredil je le še ilustracije k Božanski komediji. Mlajši slikarji so ga počasi prekašali. Tone v pozabo.

Ko Savonarola gori na grmadi, Botticelli stoji pred praznim platnom, na katerega napiše Nativita. Amadeo, s katerim imata zapleteno razmerje, ga prosi odpuščanja. Skozi prazno platno vstopita Simonetta in Clarice. Ves čas v igro vdira sedanjost: vrhunski strokovnjaki skušajo Rojstvo Venere rešiti pred uničenjem. V replikah se izmenjujejo tehnične ocene in možnosti restavriranja, je zapisano na spletni strani Muzeuma, katerega ustanoviteljica je režiserka predstave.

Dramsko besedilo Iva Svetine ponuja širok spekter tem o obdobju renesanse in slikarstvu kvatročenta, pri tem bo po navedbah ustvarjalcev v metodološko pomoč Masaccio, slikar zgodnje renesanse, čigar figure so monumentalne in prizemljene v čutnem.

V Rojstvu Venere nastopajo Maruša Majer, Manca Krnel, Mateja Rebolj, Jernej Gašperin in Vid Klemenc. Kostume je oblikoval Leo Kulaš, sceno Vlatka Ljubanović, za glasbo so poskrbeli Dario Nožić Serini, Luka Lah, sicer člana tria Matter, ter Tine Grgurevič, ki ustvarja tudi pod imenom Bowrain.

Predstava, ki je nastala v sodelovanju Muzeuma, Kina Šiške in Kosovelovega doma, bo premierno uprizorjena na odru Kosovelovega doma drevi ob 20. uri, v Gledališču Koper jo bodo ponovili 23. novembra, v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine 2. decembra. Po novem letu pa bosta dve ponovitvi v Kinu Šiška, in sicer 13. ter 15. januarja 2019.

P. G.