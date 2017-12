Kuriranje naslednjega Beneškega bienala zaupano Ralphu Rugoffu

V ZDA rojeni in tudi v Evropi delujoči kurator

15. december 2017 ob 22:34

Benetke - MMC RTV SLO

Z Beneškega bienala so sporočili, da bo Ralph Rugoff, sicer od leta 2006 direktor londonske galerije Hayward, kuriral prihodnji bienale, ki bo leta 2019.

Leta 1957 v New Yorku rojeni Ralph Rugoff se ponaša tudi kot plodovit pisec za mnoge umetnostne publikacije. Preden je nastopil mesto direktorja galerije Hayward je bil šest let vodja Wattisovega inštituta za sodobno umetnost na Kalifornijski visoki šoli za umetnost v San Franciscu. Še pred tem pa je bil vse od začetka 90. let minulega stoletja dejaven kot neodvisen kurator. V letu 2015 mu je bilo dodeljeno mesto umetniškega direktorja 13. Lyonskega bienala.

Psihotične stavbe v rokah umetnikov

V preteklosti se je v svet umetnosti zapisal tudi z retrospektivami in razpravami o delu Carstena Höllerja, Tracey Emin, Georgea Conda, Eda Ruscha in drugih. Pozitivne kritike je požel s kuriranjem razstave Psycho Buildings: Artists take on Architecture (Psihotične stavbe: Umetniki se lotijo arhitekture), ki je bila leta 2008 na ogled v galeriji Hayward ob 40. obletnici njenega obstoja.

Šlo je za galerijske projekte, pri snovanju katerih so si arhitekti in vizualni umetniki tako rekoč dali duška ter ustvarili zgradbe, ki jih najverjetneje ne bi naročil prav noben investitor. Med ustvarjalci, ki jih je izbral Rugoff, sta bila med drugim Do Ho Suh in Ernesto Neto, pa tudi slovenski umetnik Tobias Putrih.

Beneški bienale kot kraj srečanja

Kot je v sporočilu za javnost zapisal predsednik bienala, sicer milanski strokovnjak za gospodarstvo, Paolo Baratta: "Imenovanje Ralpha Rugoffa potrjuje primarni cilj bienala, da se razstava kvalificira kot kraj srečanja med obiskovalci, umetnostjo in umetniki. Razstava neposredno povezuje gledalce z umetninami na način, da lahko spomin, nepričakovano, možna provokacija, novo in drugačno spodbudijo njihove vizije, njihove misli in njihova čustva ter jim ponudijo priložnost za neposredno doživetje."

Vse bolj porazno raztegljiva resničnost

Poznavalci Rugoffovega dela menijo - če je kateri izmed njegovih nedavnih projektov lahko razumljen kot pokazatelj tega, kako se bo lotil bienala - bi lahko bil prihodnji bienale pod njegovim vodstvom precej zastavljen aktualno.

Kot kurator programa pogovorov na londonskem umetnostnem sejmu Frieze to jesen je program naslovil po razvpiti besedni zvezi "alternativna dejstva", ki jo je obudila Kellyanne Conway, svetovalka Donalda Trumpa. "Nahajamo se v trenutku, ko je tisto, kar se je nekoč imenovalo resničnost, postalo nekaj, kar se jemlje zelo zlahka in je obravnavano kot raztegljiva ideja," je povedal Rugoff za Financial Times v septembru.

Naslednji, torej 58. Beneški bienale bo potekal med 11. majem in 24. novembrom 2019.

P. G.