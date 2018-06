Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prevajalec Kari Klemelä že 20 let deluje kot prevajalec in zaveznik slovenske literature in kulture na Finskem. Foto: Društvo slovenskih književnih prevajalcev Lavrinovo diplomo so začeli podeljevati leta 2003. Imenuje se po Janku Lavrinu, uglednem slovenskem prevajalcu, literarnem zgodovinarju, esejistu, pisatelju in zaslužnem profesorju Univerze v Nottinghamu. Foto: WikiPedia Dodaj v

Lavrinova diploma za Karija Klemeläja, ki slovensko literaturo že 20 let prevaja za Fince

Podelitev bo nocoj v Cankarjevem domu

29. junij 2018 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji prejemnik Lavrinove diplome Društva slovenskih književnih prevajalcev za pomemben prispevek na področju prenašanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture je Kari Klemelä, "neutrudni posredovalec slovenske kulture na Finskem".

Podelitev bo nocoj v Cankarjevem domu, združena bo z večerom slovenskega prevajanja.

Prevedel številne slovenske avtorje

Klemelä priznanje prejme za "natančne in dovršene prevode, ki odsevajo izredno poznavanje slovenščine in hkrati brezhiben občutek za materinščino, ter za [svoje] zavzeto prizadevanje za prepoznavnost slovenske književnosti in kulture na Finskem," piše v utemeljitvi.

Že 20 let deluje kot posrednik in zaveznik slovenske literature in kulture na Finskem. V tem obdobju je v finščino prevedel številne slovenske avtorje, kot so Vladimir Bartol, Drago Jančar, Tomaž Šalamun, Boris Pahor, Aleš Debeljak, Evald Flisar in Maja Novak. Leta 2005 je na Finskem ustanovil založbo Mansarda, v kateri so izšli prevodi del omenjenih avtorjev.

Izbor sodobne slovenske poezije Marcipan

Prevaja zahtevna prozna besedila in poezijo. Pri prepesnitvah poezije pogosto sodeluje s priznanimi finskimi pesniki; tako je leta 2009 v prevodu Klemeläja in pesnika Jounija Inkale pri založbi Mansarda izšel izbor sodobne slovenske poezije Marcipan, ki predstavlja 12 sodobnih slovenskih pesnikov.

Poleg literarnega prevajanja je Klemelä tudi ambasador slovenske kulture na Finskem. Leta 1999 je ustanovil društvo finsko-slovenskega prijateljstva Slovenia-seura, ki mu je predsedoval deset let – ta danes šteje približno 200 članov. Poleg slovenščine prevaja v finščino tudi iz drugih jezikov, predvsem iz ruščine, angleščine, hrvaščine, srbščine in makedonščine.

Dobil tudi Pretnarjevo nagrado

Je prejemnik številnih nagrad za svoje prevajalsko delo na Finskem in tudi prejemnik Pretnarjeve nagrade oz. častnega naslova ambasador slovenske književnosti in jezika za leto 2008.

"Finska literarna krajina bi bila brez Klemeläja brez dvoma osiromašena za številne odlične slovenske in druge južnoslovanske avtorje," so zapisali podeljevalci nagrade.

Nagrada se imenuje po Janku Lavrinu

Lavrinovo diplomo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za kakovosten opus prevodov slovenskega leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike ali za pomemben prispevek k uveljavitvi slovenske književnosti v tujini. Ustanovljena je bila leta 2003. Imenuje se po Janku Lavrinu, uglednem slovenskem prevajalcu, literarnem zgodovinarju, esejistu, pisatelju in zaslužnem profesorju Univerze v Nottinghamu.

Na večeru slovenskega prevajanja v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se bodo z odlomki iz svojih novejših prevodov predstavili prevajalci Tatjana Jamnik, Sonja Polanc, Lili Potpara, Julija Potrč Šavli, Aleš Učakar in Katja Zakrajšek.

