Lendavski grad bo zasedla 45. likovna kolonija Lendava – odlivanje v bron

Lastno livarno so dobili leta 2005

20. avgust 2017 ob 17:16

Lendava - MMC RTV SLO

Galerija-muzej Lendava na lendavskem gradu pripravlja 45. tradicionalno likovno kolonijo Lendava – odlivanje v bron. Delo v livarni bo potekalo pod strokovno taktirko Franca Geriča.

Lendavčani so na kolonijo posebej ponosni, saj kontinuirano poteka že od leta 1973 in je ena prvih likovnih kolonij v Sloveniji, do danes pa se je na njej zvrstilo okoli dvesto ustvarjalcev. Pod strokovnim vodstvom Franca Geriča bodo letos ustvarjali Igor Banfi, Dubravko Baumgartner, Endre Gönter, Cvetka Hojnik, Ferenc Kiraly in Miha Pečar iz Slovenije, Attila Pokorny z Madžarske, Petar Ujević s Hrvaške in Gail Morris iz Velike Britanije.

Kot so sporočili organizatorji, so na dosedanjih kolonijah v Lendavi od leta 1973 sodelovali sodobni, uveljavljeni, akademsko izobraženi slikarji, kiparji, grafiki in fotografi iz Slovenije in tujine, in sicer Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Italije, Srbije, BiH, Nemčije, Romunije, Slovaške, Makedonije, Norveške, Danske, Turčije, Japonske, Kitajske, Velike Britanije, ZDA itd. Sodelujoči avtorji pripadajo različnim generacijam in slogovnim usmeritvam, kar je omogočilo pluralizem likovnih izpovedi in osebnih poetik.

Leta 2005 dobili lastno livarno

Prelomno leto za organizacijo kolonij je bilo po navedbah organizatorjev leto 2005, ko je Galerija-Muzej Lendava dobila svojo lastno livarno, kar jo je dvignilo nad ostale likovne kolonije, saj v Evropi najdemo komajda kakšno kolonijo, ki bi bila zmožna ponuditi kaj takšnega.

Zadnjih devet likovnih kolonij pa ni bilo naprednejših le v tehnično-tehnološkem smislu, temveč tudi z novim načinom razmišljanja, za katerega je zaslužna iniciativa Franca Geriča, dolgoletnega direktorja Galerije-Muzeja Lendava, da v likovno kolonijo vpelje novo umetnostno zvrst in nastajajočo zbirko dopolni z izjemnimi večjimi in manjšimi bronastimi skulpturami-plastikami. Danes zbirka šteje več kot 120 unikatnih bronastih malih plastik.

V lendavski likovni zbirki, ki jo odlikujeta slogovna pestrost in vsebinska raznoterost, lahko najdemo več kot 700 likovnih del, slik, risb, grafik, fotografij, tapiserij, intarzij, reliefov in kipov, ki predstavljajo pomemben element slovenske kulturne zakladnice.

G. K.