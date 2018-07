Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Brada Pitta in Leonarda DiCapria bomo prihodnje leto lahko skupaj videli v Tarantinovem filmu Once Upon a Time in Hollywood. Foto: IMDb Jake Gyllenhal in Heath Ledger sta z vlogama v Gori Brokeback ustvarila eni najbolj hvaljenih vlog tistega leta. Oba sta bila za pretanjena portreta zaljubljenih kavbojev tudi nominirana za oskarja. Foto: IMDb Gus Van Sant, režiser filmov, kot je Moj mali Idaho, se v kinematografih trenutno predstavlja z zgodbo o kultnem ameriškem karikaturistu Johnu Callahanu, v glavni vlogi pa znova navdušuje Joaquin Phoenix. Slovensko občinstvo ga je lahko prvič videlo v sklopu Filma pod zvezdami, avgusta pa prihaja tudi v dvorano Kinodvora. Foto: Kinodvor Dodaj v

Leonardo DiCaprio in Brad Pitt med zvezdniki, ki so zavrnili vlogo v Gori Brokeback

Gus Van Sant o težavah sestavljanja igralske zasedbe

19. julij 2018 ob 16:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Že res, da spada Gora Brokeback med kritiško bolj hvaljene filme tega tisočletja z izvrstno odigranimi glavnimi vlogami. Vendar, ko se je Gus Van Sant pripravljal na snemanje homoseksualne drame, se je režiserju zataknilo prav pri oblikovanju igralske zasedbe. V nedavnem pogovoru je režiser razkril, da nihče od vidnejših igralcev ni želel prevzeti glavne vloge, zavrnila sta ga tudi Leonardo DiCaprio in Brad Pitt.

"Nihče ni želel sodelovati. Zdelo se mi je, da potrebujemo zares močno, zvezdniško zasedbo. Vendar nam to ni uspevalo. Obrnil sem se na tedaj najbolj vroče: Leonarda DiCapria, Brada Pitta, Matta Damona, Ryana Phillippeja. Vsi so me zavrnili," je režiser povedal v pogovoru za revijo Indie Wire.

Na koncu je seveda režijo prevzel Ang Lee, glavni vlogi pa Heath Ledger in Jake Gyllenhaal. Oba sta si prislužila nominacijo za oskarja (prvi v glavni moški kategoriji, Gyllenhaal pa za stransko vlogo), Leeja pa je Ameriška filmska akademija nagradila za najboljšo režijo.

Sploh je bil film veliki favorit podelitve oskarjev leta 2006, z največ (osmimi) nominacijami. Kipec za najboljši film mu je sicer speljala Usodna nesreča, poleg tistega za režijo pa je domov odnesel še oskarja za prirejeni scenarij in filmsko glasbo.

Imena igralcev, ki so zavrnili vlogo, je za Indie Wire potrdila tudi producentka filma Diana Ossana. "Res je, vsi ti mladeniči so zaradi različnih razlogov zavrnili projekt," je v odgovoru zapisala producentka in soscenaristka filma (z Larryjem McMurtryjem sta scenarij osnovala na kratki zgodbi Annie Proulx). Posebno težavno je bilo najti igralca za vlogo Ennisa, introvertiranega kavboja, ki ga je na koncu upodobil Ledger.

Če bi se Pokliči me po svojem imenu lotil Van Sant

Van Sant trenutno promovira svoj novi film Ne skrbi, peš ne bo prišel daleč (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot) z Joaquinom Phoenixom v glavni vlogi. Ob tej priložnosti je med drugim dejal, da mu je eden od prijateljev producentov ponujal tudi režijo filma Pokliči me po svojem imenu, ki ga je nato prevzel Luca Guadagnino. Van Sant pravi, da mu je film všeč. "Sentimentalnost in konec filma sta verjetno nekaj, kar je v knjigi drugače. Morda je v knjigi, ampak mislim, da mu je uspelo ujeti nekaj čudovitega, nekaj, kar je zelo ... Nisem prepričan, da bi sam film končal na tej točki, tako da verjetno ne bi bil tako uspešen."

Pitt in DiCaprio pod Tarantinovo taktirko

Ko smo že pri Bradu Pittu in Leonardu DiCapriu, velja omeniti, da bosta ena najbolj cenjenih hollywoodskih igralcev kmalu prvič zaigrala skupaj. Gledali ju bomo v filmu Quentina Tarantina, ki se je tokrat lotil resnične zgodbe o serijskem morilci Charlesu Mansonu. Film Once Upon a Time in Hollywood naj bi v kinematografe prišel prihodnje leto.

M. K.