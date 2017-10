Lev Nikolajevič Tolstoj je bil potomec stare plemiške družine. Na posestvu v Jasni Poljani je skušal s preprostim kmečkim življenjem in delom uresničiti svoj nauk - 'tolstojanstvo'. Nauk je osnovan na pacifizmu; pisatelj ni odobraval nasilnih metod socialistov. Prepričan je bil, da se je mogoče proti krivicam in zatiranju bojevati s pokorščino in Kristusovim naukom. Foto: AP