Ljubljana gosti Evropsko jazz konferenco: o vlogi glasbe v svetu in migracijah glasbenikov

Evropska jazzovska javnost spoznava nove slovenske umetnike

21. september 2017 ob 09:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vprašanje vloge glasbe kot sredstva za poglabljanje v neznano in razmišljanje o tem, kako migracije glasbenikov vplivajo na oblikovanje lokalnega prizorišča, sta dve od osrednjih tem, ki se jim posvečajo na letošnji Evropski jazz konferenci. Eno najpomembnejših letnih srečanj profesionalcev iz zvrsti kreativne glasbe v Evropi se začenja danes v Ljubljani, poteka pa pod naslovom Kaj če ...

Na konferenci, ki je namenjena predvsem organizatorjem glasbenih dogodkov, vodjem glasbenih programov in nacionalnim ter regionalnim organizacijam, bodo razpravljali tudi o tem, kako se lahko glasbeniki podajo naproti novi viziji sveta in iščejo nove ideje.

Direktor ljubljanskega jazz festivala Bogdan Benigar je že ob junijski napovedi konferenco označil kot največji dogodek v jazzu te vrste v regiji. Dogodek soorganizirajo Evropska jazz mreža, Jazz festival Ljubljana in Cankarjev dom (CD), ki je ob podpori drugih institucij tudi glavno prizorišče dogajanja. Danes bo tam med drugim potekala generalna skupščina Evropske jazz mreže.

Za krepitev povezav in razvoj novih projektov

Konferenco organizirajo predvsem s ciljem krepitve povezav med jazzovskimi profesionalci, razvijanjem novih projektov in umetniških sodelovanj, prav tako deljenjem strokovnega znanja ter osvetljevanja najnovejših menedžerskih in programskih smernic. Velik del konference namenjajo razširjanju informacij o najnovejših jazzovskih področjih in najboljših programskih praksah z vsega sveta.

Dogodka se udeležujejo številni referenti iz regije, pa tudi z drugih koncev Evrope. Osrednji govorci predavanj, ki se začnejo jutri, bodo Rabih Abou Khalil, Rokia Traore in Bojan Zulfikarpašić ali Bojan Z.

Slovenski umetniki se predstavijo

Program napoveduje še vrsto razprav ter delavnic in kulturnih obiskov. Predstavili bodo knjigo The Shared Roots of European Jazz, v soboto pa bodo program prevzeli izbrani novi umetniki iz Slovenije, letošnje države gostiteljice. Predstavili se bodo Maja Osojnik, Drago Ivanuša, zasedba Artbeaters, Bowrain, trio Feminized.Science.Deniers (Dre Hočevar/Eve Risser/Igor Lumpert), Kristijan Krajnčan ter Teo Collori & Momento Cigano. Jutri bo mogoče prisluhniti koncertu pianistk Kaje Draksler in Eve Risser ob izidu kompilacije, ki je nastala na lanskem 57. Jazz festivalu Ljubljana.

Prav tako jutri se bodo na tržnici združile tudi delovne skupine, posebnost konference, ki v času dogodka delujejo po Ljubljani. V nedeljo se bo druženje sklenilo z ogledom prestolnice.

M. K.