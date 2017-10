Margaret Atwood sicer brez Nobelove, zato pa z letošnjo Kafkovo nagrado

Letošnja dobitnica mednarodne nagrade Franz Kafka

18. oktober 2017 ob 19:48

Praga - MMC RTV SLO, STA

"Ta nagrada je nekaj posebnega, saj je bil prvi literarni esej, ki sem ga napisala v 50. letih minulega stoletja, in to ne v okviru šole, prav o Franzu Kafki," je dejala pisateljica Margaret Atwood ob prejemu mednarodne nagrade, poimenovane po tem avstrijskočeškem pisatelju judovskega rodu, v njegovi rodni Pragi.

Po tem ko so 77-letni pisateljici Margaret Atwood v okviru frankfurtskega knjižnega sejma prejšnji konec tedna podelili ugledno nemško literarno priznanje, so jo v torek ovenčali še z 8.500 evrov vredno nagrado Franz Kafka.

Nagrado ji je istoimensko združenje s sedežem v češki prestolnici namenilo za roman Deklina zgodba. Glede Kafke pa je pisateljica ob prejemu nagrade dodala še: "Takrat sem prebrala ne le njegovo biografijo, ampak tudi vsa njegova dela, ki se jih še zelo dobro spomnim."

Raznolike priredbe distopične knjižne stvaritve

Deklina zgodba je najbolj znano delo te kanadske pisateljice. Zgodba tega distopičnega romana je postavljena v začetek 21. stoletja, ko skrajne organizacije prevzamejo oblast v ZDA. Roman uprizarja totalitarno, v imenu višjih idej do kraja razčlovečeno družbo, v kateri je del žensk namenjen izključno razplodu, naloga drugih pa je, da jih vzgajajo in nadzorujejo.

Roman, ki je izšel leta 1985 se pogosto omenja v isti sapi z romanoma 1984 Georgea Orwella in Krasni novi svet Aldousa Huxleyja ter še nekaterimi drugimi distopičnimi deli. Pisateljico je povzdignil v feministično ikono. Roman je navdihnil film z Natasho Richardson v glavni vlogi, pa tudi balet in opero ter nazadnje še televizijsko serijo, v kateri je kot glavna protagonistka zaigrala Elisabeth Moss.

Polna malha lovorik, ne le knjižnih

Sicer pa je pisateljica v svoji več desetletij dolgi karieri napisala 17 romanov, sedem knjig za otroke in skoraj dva ducata pesniških zbirk. Margaret Atwood je znana tudi po delih Preročišče in Na površje, za roman Slepi morilec pa je leta 2000 prejela nagrado booker. Je tudi letošnja dobitnica Heinejeve nagrade za mir.

Med dosedanjimi dobitniki nagrade, ki so jo prvič podelili leta 2001, so japonski pisatelj Haruki Murakami, izraelski pisatelj Amos Oz, ameriški pisatelj Philip Roth, britanski dramatik Harold Pinter, francoski pesnik Yves Bonnefoy ter češki dramatik in nekdanji češki predsednik Vaclav Havel.

P. G.