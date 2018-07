Marjetica Mahne zdaj tudi stalna direktorica Slovenske filharmonije

Od Damjanovičevega odhoda že opravlja delo v. d. direktorja

17. julij 2018 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za kulturo Tone Peršak je za direktorico javnega zavoda Slovenska filharmonija imenoval Marjetico Mahne. Zadnjega pol leta je vršilka dolžnosti, v tem času je po mnenju ministra izkazala "odlično poznavanje javnega zavoda z normativnega, finančnega, kadrovskega in ne nazadnje organizacijskega vidika".

Kot so še zapisali na ministrstvu, Marjetica Mahne izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorice javnega zavoda Slovenska filharmonija. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra sociologije, ima več kot 35 let delovnih izkušenj, tudi na vodstvenih delovnih mestih. Uradno bo službo nastopila s 1. avgustom.

Ker je kot v. d. direktorja v zadnje pol leta izkazala odlično poznavanje javnega zavoda z normativnega, finančnega, kadrovskega in ne nazadnje organizacijskega vidika, lahko to kot uspešno prakso vnese v vodenje javnega zavoda. Njena vizija poslovanja javnega zavoda za obdobje mandata je bila ocenjena kot izvedljiva in usmerjena v prihodnost, je presodil minister.

Naposled stabilen položaj za naslednjo petletko?

Na položaj jo je imenoval za dobo petih let, do vključno 31. julija 2023. Z imenovanjem se "zagotavlja kontinuirano in nemoteno delovanje Slovenske filharmonije, specifičnega javnega zavoda v slovenskem kulturnem prostoru, ki zagotavlja kakovostno umetniško produkcijo in vrhunska umetniška doživetja", so še zapisali na ministrstvu.

Slovenska filharmonija je direktorja s polnim mandatom dobila pol leta za tem, ko je minister s položaja razrešil dolgoletnega direktorja Damjana Damjanoviča. Ta je bil v zadnjih letih večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo, kar se je izkazalo s pozivom sindikatov Sviz in Glosa k odstopu, stavko zaposlenih na delovnem mestu in protestnim shodom pred ministrstvom.

Damjanovičev odhod bi se sicer moral zgoditi že novembra lani, a je na ministrovo razrešitev reagiral z upravnim sporom, zadnjo besedo, v prid ministrstvu, pa je nato sredi lanskega decembra dalo vrhovno sodišče. Peršak je tako s 1. januarjem letos za v. d. direktorja imenoval Marjetico Mahne, dotedanjo predsednico sveta Slovenske filharmonije, marca pa je ministrstvo objavilo javni razpis, na katerega so prejeli deset prijav. Pristojna strokovna komisija je v naslednjem koraku opravila razgovor s sedmimi kandidati, ki so izpolnjevali razpisne pogoje.

A. J.