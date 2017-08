Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Abstraktni ekspreisonist Mark Rothko je skupaj z Barnettom Newmanom nekoč poudaril, da dobre slike, ki ne pripoveduje o ničemer, ni. Vedno mora biti zadaj neka vsebina in edina prava vsebina je tista, ki je tragična. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mark Rothko

(1903–1970)

15. avgust 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Da se ljudje zlomijo in jočejo, ko so soočeni z mojimi slikami, kaže na to, da komuniciram s tistimi najbolj osnovnimi človeškimi čuti ... Ljudje, ki jočejo pred mojimi slikami, doživijo enako religiozno izkušnjo, kot sem jo sam med slikanjem. In kdor pravi, da ga ganejo le barve mojih slik, je zgrešil bistvo.

M. K.