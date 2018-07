Mira Sorvino ostala brez vloge po incidentu spolnega nadlegovanja

Nov delček v mozaiku dogajanja v hollywoodskem zakulisju

13. julij 2018 ob 11:39

Los Angeles

Oskarjevka Mira Sorvino je spregovorila o neprijetni izkušnji avdicije za filmsko vlogo, na kateri se je ugledni režiser do nje vedel neprimerno. Prepričana je, da vloge ni dobila, ker ni bila dovolj dovzetna za njegovo osvajanje.

Igralka Miro Sorvino je ena od mnogih, ki so s svojimi razkritji izkoriščanja in nadlegovanja, ki jih je zagrešil Harvey Weinstein, pomagale vzpostaviti in zagnati kampanjo #MeToo. Ko je pred kratkim gostovala v podkastu, ki ga pripravlja Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu (HFPA), se je spomnila neprijetne izkušnje z avdicije, ob kateri je pred leti ostala brez besed.

Igralka režiserja ni poimenovala z imenom in priimkom, je pa razkrila, da je je oskarjevec, ki "slovi kot aktivist za pravično družbo", v sklepnem krogu avdicij za njegov naslednji film rekel: "Veš, ko te gledam, si ne morem kaj, da moje misli ne bi odtavale od umetniške k seksualni sferi."

"Mislim, da sem samo zazijala in da je bil moj molk oglušujoč," je svojo reakcijo popisala Sorvinova. Njene igralske kolegice so jo sicer že pred to izkušnjo ob različnih priložnostih posvarile, da "bo morala spati z različnimi ljudmi, če bo hotela napredovati v svoji karieri".

Danes je igralka prepričana, da na koncu vloge ni dobila, ker je bila njena reakcija na režiserjevo pripombo preveč neprijazna.

Prva negativna izkušnja pri šestnajstih

V resnici je imela takrat za seboj že vsaj eno zelo travmatično izkušnjo. Ko je imela pičlih šestnajst let, je prišla na avdicijo za neko grozljivko; direktor kastinga jo je nato zavezal na stol, jo prijemal tako grobo, da ji je pustil modrice, in ji zamašil usta.

"Pri vsem skupaj sem sodelovala, ker sem skušala biti prestrašena za vlogo," se spominja. "Na koncu mi izvleče čep iz ust in reče: Pa oprosti za kondom.' Torej mi je v grlo zatlačil kondom ... To je bila ena mojih prvih izkušenj z igralsko industrijo." Takrat je predvidevala, da mora dokazati svojo žilavost in da situacija ni nič nenavadnega. "Takrat sem bila premlada, da bi sploh vedela, kakšen okus ima kondom. Ampak bilo je tako zelo neprimerno; zakaj direktor kastinga na avdicije sploh prihaja s kondomi v žepih?"

Mira Sorvino je bila ena od več ducatov žensk, ki so javno razkrile svoje izkušnje s Harveyjem Weinsteinom, ki sta ga lani jeseni razkrinkali dve odmevni reportaži v The New Yorkerju in New York Timesu. Igralka je napisala gostujočo kolumno za The Hollywood Reporter, v kateri pravi, da jo je pred hujšim Weinsteinovim nadlegovanjem prav gotovo "rešila" njena takratna zveza s Quentinom Tarantinom. "Takrat sem bila samo hvaležna, da je bil Quentin moj zaščitnik. Harvey je pri meni nehal poskušati, ker ni hotel težiti punci svojega najbolj cenjenega režiserja".

Weinstein bo dokazoval svojo nedolžnost

V ponedeljek se je Harvey Weinstein pred sodiščem izrekel za nedolžnega v zvezi z novo obtožbo, da je žensko v New Yorku leta 2006 prisilil v spolno dejanje. Na svobodi je ostal po zaslugi milijonske varščine, ki je bila izrečena (in plačana po njegovem prvem zaslišanju, ko je sodišče slišalo obtožbe dveh drugih žensk. Pred sodnika se bo moral vrniti 20. septembra, do takrat pa lahko počaka v Connecticutu, kjer je nastanjen.

A. J.