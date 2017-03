Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lanski dobitnik nagrade OHO je bil Mark Požlep, ki je žirijo prepričal s projektom Čudnije od raja, ki je temeljil na turneji sedmih koncertov v pravih socialnih okoljih.Performance je potekal sedem dni v šestih državah nekdanje Jugoslavije: v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. Foto: pozlepmark.com/ Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladi vizualni umetniki v ožjem izboru za nagrado OHO

Med 27 prijavljenimi žirija izbrala štiri najboljše

24. marec 2017 ob 14:13

Maribor - MMC RTV SLO

Znani so letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO: to so Simon Hudolin-Salči, Anja Jelovšek, Gregor Rozman in Nina Slejko Blom.

Žirija bo zmagovalca razglasila 26. maja v Mariboru, ko bo obenem v Studiu Umetnostne galerije Maribor odprla razstavo novih del vseh nominirancev.

Mednarodna strokovna žirija jih je izbrala izmed 27 prijavljenih na javni razpis.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali kustos Barnabas Bencsik (Agency for Contemporary Art Exchange, Budimpešta), kustosinja Barbara Sterle Vurnik (Loški muzej), kritičarka, in kustosinja Janka Vukmir (Institute for Contemporary Art, Zagreb) in kustos Igor Španjol iz Moderne galerije Ljubljane je omenjene nominirance izbrala na svojem prvem srečanju.

Žirijo so, kot so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E, prepričali "srčni utrip, orodje za revolucijo, avtobusna postaja in politično korektni bel monokrom".

Za dva meseca v New York

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike. V zadnjem obdobju je doživela nekaj sprememb. Lani so začeli sodelovati z novim ameriškim partnerjem The Residency Unlimited, ki organizira in koordinira rezidenco ter bivanje umetnikov v ZDA. Tako je umetniška rezidenca v New Yorku, s katero je nagrajen zmagovalec, podaljšana na dva meseca.

Razširjen okvir za "mlade" ustvarjalce

Obenem so dvignili starostno mejo prijaviteljev, in sicer s 35 na 40 let. S tem želimo omogočiti priložnost širšemu krogu prijaviteljev, saj je nagrada namenjena vizualnim umetnikom, ki so študij že končali in imajo za seboj že nekaj let samostojne umetniške kariere.

Lani je nagrado skupine OHO prejel Mark Požlep.

A. J.