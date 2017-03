Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fidel Castro na bolniški postelji je v hipu postal ena osrednjih atrakcij celega sejma. Foto: EPA Čeprav je umetnina na prvi pogled morda videti kot nagrobnik komunizmu, pa Šen,l čigar delo zaznamuje fascinacija s smrtjo in trupli - po smrtu hoče, da iz njegovega okostja naredijo skulpturo - opozarja, da je Vrh "kritika kapitalizma in finančne krize". Foto: Art Basel Hong Kong Kuratorka sejma je inštalacijo Vrh nalašč postavila poleg dela Not a Shield, but a Weapon (Ne ščit, pač pa orožje). Filipinski umetnik Pio Abad je v vojaško formacijo postrojil 180 replik torbice, kakršno je nosila britanska premierka Margaret Thatcher. "Torbice, ki so razstavljene kot luksuzni ponarejeni predmeti na ulici kakega velemesta, me spominjajo na trupla, na krste, na stanje komunističnih voditeljev v neposredni bližini," je komentirala Glass-Kantorjeva. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mrtvi diktatorji kot rekvizit za odličen selfi?

Lenin, Castro in Mao: duhovi preteklosti v Hongkongu

25. marec 2017 ob 19:05

Hongkong - MMC RTV SLO

Truplo Maa Cetunga, nekdanjega voditelja Ljudske republike Kitajske, ki je v deželi vpeljal komunizem, počiva na kraju, kjer ga najbrž nihče ne bi iskal: v Hongkongu. Hongkonška izpostava sejma Art Basel med drugim prinaša svarilo o nevarnostih totalitarizmov.

Replika Maovega trupla v krsti iz pleksistekla je umetniška inštalacija, ki lahko simbolizira celo vrsto stvari: poseben odnos, ki ga ima to administrativno območje s Kitajsko, komunistično ideologijo in temne plati njenega režima. Mao družbo delajo še štirje drugi pokojni komunistični vodje: Vladimir Lenin, Kim Il Sung, Ho Ši Minh in Fidel Castro. Skupaj tvorijo inštalacijo Vrh (Summit), ki je delo kitajskega umetnika Šena Šaomina.

Štirje voditelji so "pospravljeni" v prozornih krstah, Castro pa v svoji vojaški uniformi še počiva v bolniški postelji (inštalacija je nastala še pred njegovo smrtjo. Šen Castra še ni prestavil, češ da je za kaj takega "še prezgodaj"). Obiskovalci sejma Art Basel Hongkong tako lahko voajersko opazujejo njihove izraze, razmislijo o zgodovinski vlogi teh posameznikov in - v maniri časa, v katerem živimo - z njimi posnamejo kak selfi.

Mrtvi komunisti kot kritika - kapitalizma

Posthumno srečanje štirih najvplivnejših komunističnih svetovnih voditeljev, ki ga je Šen "sklical" leta 2009, ko se je okrog nas sesuvalo svetovno gospodarstvo, hoče biti iztočnica za celo vrsto vprašanj. Kako socialistični ideali funkcionirajo v luči globalnega kapitalizma? Zakaj je socializem, v teoriji dober odgovor na revščino, v praksi tolikokrat podlegel kapitalizmu ali pa se iznakazil v totalitarizem? Nemi voditelji, tako denimo interpretira spletni portal Hyperallergic, poosebljajo spodletele oblike komunizma in enakosti, ki naj bi jo zagovarjal.

Čeprav je umetnina na prvi pogled morda videti kot nagrobnik komunizmu, pa Šen, čigar delo zaznamuje fascinacija s smrtjo in trupli - po smrti hoče, da iz njegovega okostja naredijo skulpturo - opozarja, da je Vrh "kritika kapitalizma in finančne krize".

"To delo skuša pokazati, da živimo v času, ko se zgodovina na toliko različnih načinov ponavlja," je za omenjeni portal pojasnila Alexie Glass-Kantor, kuratorka na sejmu, zadolžena za inštalacije večjih dimenzij. "To je ključen trenutek, da na kritičen način razmislimo o tem, kako dojemamo avtoriteto, prek odnosa s cerkvijo in državo, in o vlogi ideologije v javnem življenju."

Azijski trg umetnin v odličnem stanju

Sejem Art Basel Hong Kong, ki je vrata za javnost odprl v četrtek, je najpomembnejši zaznamek na koledarju azijskega umetniškega trga in v zadnjih letih postaja tudi eden največjih tovrstnih dogodkov na svetu. Letos na sejmu sodeluje 242 galerij iz 34 držav, organizatorji pa pričakujejo okrog 70 tisoč obiskovalcev. "Tudi v letošnje leto stopamo močni," je direktorica Adeline Ooi na odprtju povedala zbranim novinarjem. "Zbiratelji so se odlično odzvali in pričakujemo, da bomo zapolnili kapacitete."

A. J.