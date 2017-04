Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mulder in Scully sta pri reševanju primerov vedno delovala po principu ravnotežja med njegovo gorečnostjo in njeno skepso do nadnaravnih pojavov. Foto: IMDb Rahlo prenovljena, a v resnici prvotni estetiki zelo zvesta podoba serije Dosjeji X. Foto: FOX Del "mitologije" Dosjejev X je tudi ljubezen med protagonistoma: po dolgih letih platoničnega razmerja smo se v obeh filmih dotaknili tudi drugačnega razmerja med njima, ki pa je bilo obsojeno na propad. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mulder in Scully (spet) odpirata Dosjeje X

Nova sezona prihaja še letos

21. april 2017 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Da resnica čaka (The truth is out there), vedo ljubitelji Nezemljanov, teorij zarote in "pošasti tedna". Da preverjenega recepta ne gre zavreči, pa razumejo pri Foxu: naročili so še eno sezono nadaljevanke Dosjeji X, kultne serije iz devetdesetih, ki je lani po petnajstih letih vstala od mrtvih z desetimi priložnostnimi epizodami.

Nadaljevanka, ki se bo vsebinsko nadaljevala tam, kjer so se zaključile lanske epizode, na spored prihaja v televizijski sezoni 2017/18. Vsi trije ključni členi enačbe bodo prisotni: to sta protagonista Gillian Anderson in David Duchovny ter seveda avtor serije Chris Carter. Snemati bodo začeli že letos poleti.

Dosjeji X so zapletena štrena, ki jo skušata urediti Fox Mulder in Dana Scully, FBI-jeva agenta, zadolžena za primere, ki se dotikajo paranormalnega. "Ikonični liki, bogate zgodbe, drzni ustvarjalci - to so ključni elementi za dobro nadaljevanko. In zaradi vsega tega so imeli Dosjeji X tako velik vplivna milijone oboževalcev po vsem svetu," je v izjavo za javnost zapisal David Madden, predsednik mreže Fox. "Chrisova ustvarjalnost ter sijajno delo davida in Gillian poganjajo ta popkulturni fenomen naprej, in komaj čakam, da vidim, kaj bosta Mulder in Scully odkrila v naslednjem poglavju."

Nostalgično občinstvo

Lanskih deset epizod Dosjejev X, ki so jih sicer oglaševali kot "zaključeno celoto", a so obenem imeli odprt konec, sje poželo mešane odzive recenzentov - a so kljub temu na različnih platformah skupaj nabrale več kot 16 milijonov gledalcev. Statistična raziskava podjetja Nielsen je pokazala, da jih demografska skupina med 18. in 48. letom ocenjuje s povprečno oceno 4,8 kar je peto najbolje ocenjena serija lanske sezone.

Manj navdušeni so bili, kot rečeno, kritiki. "Čeprav so se protagonisti nič manj kot čudovito postarali, so pri Foxu pričakovanje izmolzli do zadnje kapljice. Človek dobi občutek, da vsi samo ponavljajo rutinske prijeme - kljub temu, da je osnovna premisa o nezaupanju do oblasti in verjetnosti temačnih zarod v najvišjih krogih politike in gospodarstva večna," je ugotovil recenzent revije Variety.

Teoretika zarot Mulderja in skeptično zdravnico Scully smo prvič spoznali leta 1993. Serija je postala ena od odskočnih desk in prvih orjaških uspehov televizije Fox: v devetih sezonah je nabrala kar 16 nagrad emmy. Fox se, podobno kot konkurenca, v zadnjih letih močno naslanja na oživljanja nekoč uspešnih serij: trenutno predvajajo novih devet epizod nadaljevanke Beg iz zapora (Prison Break), še pred tem pa so s 24: Legacy ponudili spin-off antologijske serije 24.

Roko na srce, Fox Dosjeje X potrebuje: zadovoljni so lahko z uspehom serije Empire, sicer pa s poreda počasi umikajo vrsto dolgoživih serij (poslovila se je na primer forenzično-policijska nadaljevanka Bones. Dogovor za nove dele Dosjejev X doslej menda ni bil mogoč zaradi prekrivanj z urniki. Morda je pomagalo, da je bila serija Aquarius z Davidom Duchovnyjem na čelu medtem že ukinjena. Gillian Anderson je sicer bolj zaposlena. spremljamo jo v britanski srhljivki The Fall, kmalu pa še v ekranizaciji Ameriških bogov.

A. J.