Na 58. beneškem bienalu bo Slovenijo zastopal Marko Peljhan

Med vesoljem, ekologijo in družbeno refleksijo

20. april 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na naslednjem beneškem likovnem bienalu prihodnje leto bo slovenski paviljon zasedal Marko Peljhan, umetnik, ki deluje na meji med umetnostjo, tehnologijami in znanostjo. Na eni največjih umetniških manifestacij na svetu bo predstavil projekt, ki je rezultat njegovega večletnega raziskovalnega dela.

Kustos slovenske predstavitve na 58. beneškem bienalu bo Igor Španjol, sicer kustos Moderne galerije za sodobno umetnost.

Peljhan se s svojimi projekti in pobudami sprehaja po široki pokrajini, ki sega od ekologije in družbene refleksije do taktičnih medijev, tehnologije, vesoljskih raziskav in geopolitike. Leta 1994 je ustanovil umetniško organizacijo Projekt Atol in bil leto pozneje eden od soustanoviteljev ljubljanskega laboratorija za nove medije Ljudmila. Enega svojih najbolj znanih projektov, Makrolab, je prvič predstavil na Dokumenti leta 1997.

Svoje delo je predstavljal na številnih bienalih in festivalih (med drugim v Benetkah, Bruslju in na Manifesti), na razstavah ISEA in Ars Electronica ter v muzejih, kot so P.S.1 MoMA, New Museum of Contemporary Art, ICC NTT Tokyo, YCAM Yamaguchi, Van Abbemuseum Eindhoven, Asia Culture Centre Gwangju in Garage v Moskvi. Je prvi slovenski dobitnik nagrade zlata nika festivala Ars Electronica, ki jo je leta 2001 prejel za projekt Polar (tega soustvarja z nemškim umetnikom Carstenom Nicolaiem). Z ameriško-kanadskim umetnikom Matthewem Biedermanom od leta 2008 vodita Iniciativo za arktično perspektivo, ki se posveča globalnemu pomenu arktične geopolitične, naravne in kulturne sfere in je bila predstavljena na pregledni razstavi Kodirana utopija v Moderni galeriji leta 2011.

Peljhanovo delo je posvečeno tudi raziskavam in pedagogiki na stiku med umetnostjo, tehnologijo in mediji na kalifornijski univerzi UC Santa Barbara, kjer ima naziv rednega profesorja.

Bil je tudi med pobudniki za ustanovitev Centra odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije in začel leta 1998 aktivno delovati v vesoljskih in aeronavtičnih raziskavah in kulturalizaciji. V radijskem spektru je znan kot S54MX.

Beneški bienale bo v 58. izdajo stopil 11. maja in jo sklenil 24. novembra prihodnje leto. Komisarka slovenskega paviljona na beneškem bienalu je direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac, slovenski paviljon pa bo predvidoma v Arsenalu, osrednjem razstavišču glavne bienalne razstave.

Umetnost kot umska in čustvena stimulacija

Umetniški vodja prihodnje izdaje priznane mednarodne umetniške razstave je Ralph Rugoff, direktor londonske Galerije Hayward. Predsednik beneškega bienala Paolo Baratta je ob imenovanju Rugoffa poudaril, da razstava lahko "vzpostavi neposreden stik med obiskovalci in umetniškimi deli, da jih lahko spomin, nepredvidljivo, možne provokacije, novo in drugačno vizualno, umsko in čustveno stimulirajo".

M. K.