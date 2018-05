Na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo: "Več ko nas zatirali bodo, več bomo morali peti"

Pesnica Svetlana Makarovič je nastopila v vlogi povezovalke in govornice

25. maj 2018 ob 21:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo je pesnica Svetlana Makarovič v vlogi povezovalke in govornice med drugim dejala, da je treba z rdečo zvezdo naprej, v prihodnost brez rasizma. Pozvala je k soustvarjanju slovenske države, ki bo "v resnici svobodna, socialna, pravična in demokratična".

Koncert je uvedel nastop Partizanskega pevskega zbora, ki je med drugim izvedel partizanski pesmi Hej brigade in Na juriš. Poln Kongresni trg je pevce sprejel z gromkim aplavzom.

"Žlahtna so bila prijateljstvo, sodelovanje in tovarištvo"

Na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo so nastopajoči poudarili simboliko rdeče zvezde. Ta Svetlani Makarovič ne pomeni simbola totalitarizma, temveč simbol združevanja, svobode in upora. Na nocojšnjem dogodku je povedala, da rdeča zvezda simbolizira tisto, kar je bilo v Jugoslaviji pravičnega in žlahtnega, žlahtna pa so bila prijateljstvo, sodelovanje in tovarištvo.

Izrazila je nestrinjanje z aktualno politiko

Svetlana Makarovič je med glasbenimi točkami izrazila svoje nestrinjanje z aktualno politiko in se večkrat vprašala, kakšna je ta država, ki je po njenih besedah zgolj zamenjala gospodarja, ki je danes kapital, in ostala hlapčevska.

Kakšna je ta država, ki v svoji himni brez sramu izgovarja besede Franceta Prešerna, obenem pa strahopetno molči, ko bi morala priznati samostojnost Katalonije, Kurdistana in pravzaprav vseh, je izpostavila umetnica. Ta država se po njeni parafrazi "boji dočakati dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan".

Poziv k odprtim vratom človečnosti

Dotaknila se je tudi problematike beguncev in prosilcev za azil. Kakšna je država, ki se strahopetno zapira pred vsem in vsakim, ki prihaja od drugje, in se ne zaveda, da ljudje v azilnih domovih niso nobene pošasti, ki želijo uničiti naše običaje in kulturo, ter postavlja sramotne ograje, ki nas ločijo od njih, je vprašala množico. "Na stežaj odprimo vrata tistemu, kar se preprosto imenuje človečnost," je pozvala.

Številni so podprli organizatorje s tem, da so oblekli majico z rdečo zvezdo ali zvezdo nosili okoli vratu. Svetlana Makarovič je poudarila, da so tisti, ki danes nosijo rdečo zvezdo, vredni tega, in dodala, da rdeča zvezda kliče "nas in naše zanamce k novi osvobodilni fronti slovenskega naroda".

Med drugimi so se Svetlani Makarovič na odru pridružili Miha Bezeljak, Primož Siter, Janja Majzelj, Andrej Rozman – Roza, Polona Vetrih, Ivan Peternelj, Miha Bezeljak, Jani Kovačič, Drago Mislej – Mef in Vlado Poredoš.

Nekateri dogodku nasprotujejo

Kljub pozivom k prepovedi dogodka in namigovanjem o izgredih koncert za zdaj poteka mirno. Pri spomeniku sidra se je zbralo okoli 20 posameznikov, ki nasprotujejo dogodku, ki poveličuje simbol rdeče zvezde. Vstop v množico so jim preprečili policisti, a so prišli v mirnem duhu.

Tržaškemu partizanskemu pevskemu zboru Pinka Tomažiča se je na začetku njihovega nastopa pridružil raper Darko Nikolovski, ki je povzel Tomažičeve besede, da "nam pesmi ne morejo vzeti, več kot nas zatirali bodo, več bomo morali peti".

N. Š.