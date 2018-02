Nagrada Thomasa Manna tudi v Vilenici nagrajenemu Mirceau Cartarescuju

Več njegovih del na voljo tudi v slovenščini

14. februar 2018 ob 18:28

Lübeck - MMC RTV SLO, STA

Tudi slovenskim bralcem dobro poznan romunski književnik Mircea Cartarescu je letošnji prejemnik nagrade Thomasa Manna, ki jo podeljujeta mesto Lübeck in bavarska Akademija lepih umetnosti.

Mircea Cartarescu, ki je leta 2011 med drugim prejel literarno nagrado vilenica, je že več kot desetletje s svojimi pesniškimi zbirkami, predvsem pa z romani, zgodbami in eseji, eden najpomembnejših glasov romunske književnosti. S temi besedami je žirija utemeljila odločitev za podelitev nagrade, vredne 25.000 evrov.

Leta 1956 v Bukarešti rojeni Cartarescu je doktoriral iz postmodernizma. Zaposlen je kot docent za romunsko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Bukarešti. Njegova dela, ki jih je začel objavljati leta 1978, so prevedena v 16 jezikov, za številna je bil tudi nagrajen.

Ko je tvoj soimenjak tudi junak tvojega opusa

Naj bo njegova literatura lirska ali prozna, venomer se junak imenuje Mircea. "Vedno pravim, da je moja tema notranje življenje – to, kar se dogaja v moji glavi. To je moja najljubša snov. Ne pišem o stvareh, o resničnosti, o zgodovini, pišem o tem, kako vse to vidim skozi sto filtrov svoje občutljivosti, inteligence, domišljije itd." pravi književnik. Za uspešnico velja roman Nostalgija, ki ga je v slovenščino leta 2005 prevedel Aleš Mustar.



Privlačen tudi za najširše bralstvo

Veliko pozornosti je pritegnila tudi romaneskna trilogija Orbitor. Velika uspešnica, priljubljena pri kar najširšem bralstvu, je knjiga Zakaj ljubimo ženske. Od leta 2012 imamo na voljo tudi slovenski prevod, ki ga podpisujeta Mustar in Lidija Dimkovska. Mustar je prav tako v letu 2012 prevedel zbirko pesmi Motorno kolo, parkirano pod zvezdami: izbrane pesmi.

Književnik velja za človeka številnih stališč, sploh ne nujno povezanih le s književnostjo. Cartarescu v prvi vrsti iskreno verjame v sočloveka, v moč umetnosti, v ustvarjanje, toda - kot je pred leti povedal v pogovoru za STA - če umetnik nima navdiha, naj molči.

Cartarescuju bodo nagrado podelili v Lübecku 17. novembra, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

P. G.