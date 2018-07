Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Oblasti so tako kupca kot prejšnjega lastnika posesti preiskovale zaradi pranja denarja, a do oprijemljivih zaključkov niso prišli, Rusija pa pri preiskavi ni hotela sodelovati. Foto: Pinterest Razglednica s podobo gradu iz 19. stoletja. Foto: Wikipedia Dodaj v

Nemčija razlastila Rusa, ki je svoj grad prepustil propadanju

Dvorec Reinhardsbrunn bodo zdaj obnovili

17. julij 2018 ob 14:58

Ker je bogati ruski lastnik pustil, da njegova graščina v Nemčiji propada, so deželne oblasti s posebnim dekretom prevzele varstvo nad spomenikom kulturne dediščine.

Zvezna dežela Turingija je pred kratkim naredila neprecedenčno zgodovinsko potezo: oblasti so se oprle na zakon o varovanju kulturne dediščine in zgodovinski dvorec Reinhardsbrunn odvzele njegovemu ruskemu lastniku, ki zanj ni dovolj skrbel. Premier Turingije Bodo Ramelow je tak ukrep opisal kot "zgleden".

Neogotski grad je v današnji pojavi postavil Ernest I, vojvoda Saško-Coburške in Gothe (oče britanskega princa Alberta, ki se je poročil s kraljico Viktorijo). A v resnici korenine gradu segajo tisoč let v preteklost: leta 1085 so ga ustanovili kot samostan. V naslednjih devetih stoletjih je prestal številne preobrazbe - v opatijo, plemiško pokopališče, sedež lokalnih oblasti, bolnišnico za vojake Rdeče armade po drugi svetovni vojni in celo v hotel v obdobju NDR. Po združitvi Nemčije leta 1990 si je lastništvo posesti zamenjalo več hotelov in potovalnih agencij.

Nemško gradbeno podjetje BOB Consult GmbH je leta 2006 grad kupilo za 25 tisoč evrov - a že dve leti kasneje so podjetje kupili ruski investitorji, ki so nameravali poslopje prenoviti v luksuzen hotel.

A ti visokoleteči načrti se nikoli niso uresničili. Leta 2009 je za 12 milijonov evrov lastništvo prevzel ruski gradbenik Igor Chartshenko. Zvezne oblasti so takrat sicer sumile, da je posel samo krinka za pranje denarja, še posebej, ker Chartshenkovo podjetje leto prej v Rusiji ni prijavilo nobenega dobička. Sumljivo je bilo tudi to, da je možak posojilo za nakup dobil od offshore podjetja v Belizeju, ki ga je imela v lasti družina Ostrijagin. (Anatolij Ostrijagin je bil takrat poslanec dume kot član Putinove stranke.)

Oblasti so tako kupca kot prejšnjega lastnika posesti preiskovale zaradi pranja denarja, a do oprijemljivih zaključkov niso prišli, Rusija pa pri preiskavi ni hotela sodelovati.

Simbolični evro

Kljub visokim zneskom, ki so menjali lastnike, je grad Reinhardsbrunn razpadal naprej. Naposled je prišlo tako daleč, da se je podjetje BOB Consult GmbH znašlo pred izbiro. Lahko se lotijo obnove ali pa prepustijo dvor komu drugemu. Lastnik Konstantin Ostrijagin (Anatolijev sin) je dvorec Turingiji prodal za simboličen en evro. Pri tem ni šlo za golo velikodušnost: na dvorcu je hipoteka v višini devetih milijonov evrov, ki bi jo on moral plačati, državi pa je ne bo treba zaradi suma goljufije.

Vseeno pa bo več milijonov treba vložiti v obnovo gradu. V proračunu za leto 2018-19 so v te namene že odrinili 1,9 milijona evrov. Bolj verjetno pa je, da bo za vrnitev gradu v nekdanji sijaj potrebnih nekje med 30 in 40 milijonov evrov.

